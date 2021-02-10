شوف عروض جرير الأسبوعية على أحدث أنواع الجوالات واللاب توب تصل ل 70%

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عمر شويل - جدة عروض جرير الأسبوعية على الجوالات مكتبة جرير ذاع صيتها في أرجاء المملكة العربية السعودية كما يوجد لها العديد من الفروع في المملكة، ولذلك فيمكن لأي مواطني سعودي الاستفادة من العروض المقدمة من مكتبة جرير ودعنا عزيزي القارئ أن نذكر لك أفضل العروض المقدمة من مكتبة جرير. عروض مكتبة جرير خصومات جرير على بلغ سعر هاتف هواوي بي 40 برو بسعة حجم “256 جيجابايت” باللون الأسود إلى 2999 ريال سعودي بدلاً من سعر 3829 ريال سعودي.

تخفيضات جرير هاتف هواوي واي 7 أي بسعة حجم “128 جيجابايت” باللون الأسود بلغ سعره 699 ريال سعودي بدلاً من سعر 769 ريال سعودي.

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