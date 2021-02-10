شوف عروض بنده الأسبوعية خصومات تصل ل 70% على جميع المنتجات

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عمر شويل - جدة عروض بنده الأسبوعية تأسست أسواق بنده في عام 1978 وسرعان ما أصبحت واحدة من المؤسسات الرائدة في قطاع البيع بالتجزئة في المملكة العربية السعودية، وقد اندمجت بنده مع شركة العزيزية في عام 1994 وأصبحت “العزيزية بنده المتحدة”، وعادة ما تقوم بنده بالتخفيضات الأسبوعية المتعارف عليها من أسواق بنده بجميع فروعها بالمملكة العربية السعودية. عروض بنده الأسبوعية أقوى عروض بنده على ألتسالي والحلويات : عروض بنده الأسبوعية شوكولاته مشكلة، وزن 500 جرام، فقط بسعر 19.95 ريال سعودي بدلاً من 35.95 ريال سعودي.

شوكولاته مشكلة، وزن 500 جرام، فقط بسعر 19.95 ريال سعودي بدلاً من 35.95 ريال سعودي. تخفيضات بنده شوكولاتة مشكلة جواهر جالكسي، وزن 650 جرام، فقط بسعر 69.50 ريال سعودي بدلاً من 139 ريال سعودي، أشتري واحدة واحصل على الثانية مجاناً.

تنزيلات بنده شوكولاتة جالكسي، عدد 36 × 40 جرام، فقط بسعر 5.95 ريال سعودي بدلاً من 10.50 ريال سعودي.

شوكولاتة بالحليب مالتيزرز، وزن 146 جرام، فقط بسعر 8.95 ريال سعودي.

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