نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف أقوى عروض جرير الأسبوعية على الهواتف المحمولة في السعودية تصل ل70% في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض جرير الأسبوعية تعتبر شركة جرير من أقدم وأشهر الشركات المختصة في بيع الأدوات المكتبية والمدرسية، حيث مضى على تأسيس أول فرع لجرير عشرات السنوات استطاعت الشركة في تلك الفترة تحقيق أهدافها، هذه الأهداف تتمثل في التوسع وكسب المزيد من العملاء وأيضاً توسيع مجال البيع ليشمل الأجهزة الإلكترونية أيضاً، وتقوم جرير بتقديم مجموعة من العروض الأسبوعية لعملائها الكرام، سنعرض في هذا المقال مجموعة من هذه العروض. عروض جرير الأسبوعية عروض جرير الأسبوعية: خصومات جرير بلغ سعر هاتف ريلمي برو ٧ مساحة ١٢٨ جيجا بايت ميرور سيلفر الجيل الرابع ١١٩٩ ريال سعودي بدلاً من سعر ١٢٩٩ ريال سعودي.

تخفيضات جرير بلغ سعر ريلمي 7! مساحة ١٢٨ جيجا بايت لون أزرق قطبي من الجيل الرابع ٨٤٩ ريال سعودي بدلاً من سعر ٩٤٩ ريال سعودي.

بلغ سعر هاتف ريلمي ٧ مساحة ١٢٨ جيجا بايت لون أزرق ماست بلو من الجيل الرابع ٨٩٩ ريال سعودي بدلاً من سعر ٩٩٩ ريال سعودي. تخفيضات جرير عروض جرير على الهواتف : عروض جرير الأسبوعية بلغ سعر هاتف ريلمي 6! مساحة ١٢٨ جيجابايت لون أبيض من الجيل الرابع ٦٩٩ ريال سعودي بدلاً من سعر ٩٩٩ ريال سعودي.

خصومات جرير بلغ سعر هاتف ريلمي برو ٦ مساحة ١٢٨ جيجا بايت لون أزرق لايتينج من الجيل الرابع ١١٩٩ ريال سعودي بدلاً من سعر ١٤٩٩ ريال سعودي.

عروض جرير على الهواتف المحمولة بلغ سعر جهاز شاومي ريلمي نوت ٩ برو مساحة ١٢٨ جيجا بايت تروبيكال جرين من الجيل الرابع ٩٨٩ ريال سعودي بدلاً من سعر ١٠٩٩ ريال سعودي.

بلغ سعر شاومي نوفو اكس ٣ مساحة ١٢٨ جيجا بايت كوبالت أزرق ٩٩٩ ريال سعودي بدلاً من سعر ١١٩٩ ريال سعودي. صندوق التنمية الزراعية السعودي يدرس الفرص الاستثمارية في أفريقيا

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر شوف أقوى عروض جرير الأسبوعية على الهواتف المحمولة في السعودية تصل ل70% على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.