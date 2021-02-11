شوف عروض جرير على الجوال والشاشات الذكية خصم يصل ل 70%

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عمر شويل - جدة عروض جرير على الجوالات، مكتبة جرير غنية عن التعريف نظراً لأن عروضها ومنتجاتها تتحدث عن نفسها، فهي تقوم بتقديم أفضل وأقوى التخفيضات التي لا يوجد لها مثيل حيث يوجد بها أحدث الهواتف ومن الشركات المختلفة الشهيرة. عروض جرير على الجوالات خصومات مكتبة جرير على الهاتف المحمول في السعودية: تخفيضات جرير بلغ سعر هاتف أيفون 12 برو ماكس بسعة حجم “512 جيجابايت” باللون الفضي والأزرق والجرافيتي إلى 6699 ريال سعودي.

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أيفون 11 برو ماكس بسعة حجم “512 جيجابايت” باللون الذهبي والفضي ولون أخضر الليل ورمادي فلكي بلغ سعره 5999 ريال سعودي، بينما سعره قبل العرض كان 6899 ريال سعودي. تخفيضات جرير الأسبوعية تنزيلات جرير على سعر هاتف أيفون 11 برو بسعة حجم “512 جيجابايت” باللون الذهبي والفضي ورمادي فلكي بلغ 5599 ريال سعودي بدلاً من سعر 6459 ريال سعودي.

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