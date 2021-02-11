نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض بنده الأسبوعية أقوى عروض السعودية خصومات لا تفوتك تصل ل 70% في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض بنده اليوم قام سوق بنده ببعض الأنشطة لتلبية احتياجات العملاء مما يمهد الطريق لبناء وعي إيجابي بالعلامة التجارية، على سبيل المثال Panda هي أول شركة بيع بالتجزئة تطبع كتيبًا ترويجيًا أسبوعيًا وتوزعه مباشرة على المنازل داخل المملكة العربية السعودية، يحتوي الكتيب على خصم Panda لهذا الأسبوع وخصم Panda للهاتف المحمول وخصم مشروع Hyper Panda لهذا الأسبوع. عروض بنده اليوم خصومات بنده لهذا الأسبوع على الشاشات: تخفيضات بنده فقط من أسواق بنده شاشة تلفزيون سكاي وورث، إل إي دي، شاشة سمارت، 4K، أندرويد، مقاس 55 بوصة فقط مقابل 1479 ريال سعودي بدلاً من 1799 ريال سعودي.

عروض بنده الأسبوعية شاشة تليفزيون إمبكس جلوريا، 4K، أندرويد، شاشة سمارت، مقاس 65 بوصة، فقط مقابل 1699 ريال سعودي بدلاً من 2409 ريال سعودي.

خصومات بنده تقدم بنده شاشة تلفزيون سكاي وورث، أندرويد، 4K، مقاس 65 بوصة، فقط مقابل 2399 ريال سعودي بدلاً من 3066 ريال سعودي.

شاشة تلفزيون توشيبا، 4K، أندرويد، أتش دي أر، مقاس 58 بوصة، فقط مقابل 1899 ريال سعودي بدلاً من 2199 ريال سعودي.

خصم خاص على شاشة تليفزيون تي سي ال، شاشة سمارت، 4k، مقاس 50 بوصة فقط مقابل 1399 ريال سعودي بدلاً من 1899 ريال سعودي.

شاشة تليفزيون تي سي ال، أندرويد، شاشة سمارت، 4K، مقاس 55 بوصة، فقط مقابل 1699 ريال سعودي بدلاً من 2199 ريال سعودي. تخفيضات بنده الأسبوعية تنزيلات بنده الأخيرة على الأجهزة الإلكترونية: عروض بنده الأسبوعية جوجل كروم كاست 3، فقط مقابل 169 ريال سعودي بدلاً من 229 ريال سعودي.

خصومات بنده مضخم صوت فيليبس، فقط مقابل 249 ريال سعودي بدلاً من 329 ريال سعودي.

تابلت لينوفو إم 7، واي فاي، شبكة الجيل الرابع 4 جي، سعة داخلية 32 جيجا بايت، فقط مقابل 439 ريال سعودي بدلاً من 499 ريال سعودي. أسعار البنزين في السعودية من أرامكو لشهر فبراير 2021

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر شوف عروض بنده الأسبوعية أقوى عروض السعودية خصومات لا تفوتك تصل ل 70% على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.