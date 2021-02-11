شوف عروض العثيم الاثنين تخفيضات من 20 ل 70% هدايا مجانية وخصومات ليس لها مثيل

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عمر شويل - جدة عروض العثيم الاثنين تتضمن الخطة الافتتاحية للفروع الجديدة لأسواق العثيم عروض قوية لمئات المنتجات بالإضافة إلى عروض خاصة للعملاء الذين لديهم أعضاء في برنامج الولاء اكتساب، لأن أسواق عبدالله العثيم تقوم بتحميل تطبيق اكتساب للأجهزة الذكية من خلال جوجل بلاي لجميع العملاء، الاشتراك في اكتساب خطة المتجر أو متجر Apple مجانًا، وتفعيل العضوية على الفور؛ أو التسجيل في التطبيق للعملاء الذين لديهم بالفعل عضوية صالحة للاستفادة من الخصومات الفعلية والعروض الخاصة التي يوفرها البرنامج للمتسوقين. عروض العثيم خصومات العثيم لهذا الأسبوع على الشاشات الذكية والهواتف المحمولة: عروض العثيم الاثنين شاشة تليفزيون توشيبا، ال اي دي ديجيتال، مقاس 43 بوصة، فقط مقابل 799 ريال سعودي.

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