شوف عروض جرير الأسبوعية على الجوال تخفيضات وخصومات خيالية فبراير 2021

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عمر شويل - جدة عروض جرير الأسبوعية أعلنت شركة جرير والجمعية السعودية للدراسات الاجتماعية عن توقيع اتفاقية تعاون مشترك تهدف إلى دعم نشر المعرفة في المجال العلمي للغة العربية، وسيستخدم الطرفان الاتفاقية لتلبية احتياجات المهتمين من العلماء والباحثين الاجتماعيين والمهنيين مجال البحث الاجتماعي هذه الاتفاقية هي الأولى من نوعها بين مؤسسة جرير ومؤسسة علمية محترفة، حيث ستقوم بترجمة كتب مختارة في مجال الدراسات الاجتماعية تحت إشراف علمي من فريق محترف شكلته الجمعية. عروض مكتبات جرير خصومات جرير على التابلت واللابتوب من جرير لهذا الأسبوعك عروض جرير الأسبوعية فقط من جرير هواوي ميديا ​​باد تي 10 5، كمبيوتر لوحي الجيل الرابع، مقاس 10.1 بوصة، سعة 32 جيجا بايت (eMMC)، ثماني النواة، أسود، فقط مقابل 949 ريال سعودي. Lenovo Tab M10 كمبيوتر لوحي الجيل الرابع، مقاس 10.1 بوصة، 32 جيجابايت (ذاكرة فلاش NAND)، ثماني النواة، أسود، بخصم 35٪ فقط مقابل 967 ريال سعودي بدلاً من 1039 ريال سعودي. Samsung Galaxy Tab S7 11، جهاز لوحي 4G، مقاس 11 بوصة، 128 جيجابايت (eMMC)، ثماني النواة ، فضي غامض، بخصم 11٪ فقط مقابل 2899 ريال سعودي بدلاً من 3249 ريال سعودي. تخفيضات جرير الأسبوعية عروض جرير الأسبوعية HP Elite Dragonfly 2-in-1 Notebook PC-convertible Folder،4th Generation (8th Generation) Intel Core i7-8565U، 13.3-inch، 2 TB SSD، 16 GB RAM، خصم 20٪ فقط مقابل 6999 ريال سعودي بدلاً من 8749 ريال سعودي. تقدم تنزيلات جرير Dell XPS 13 ، 7390 ، 2 في 1 ملف كمبيوتر محمول قابل للتحويل، Intel Core i7-1065G7 (الجيل العاشر)، 13.4 بوصة، 512 جيجا بايت SSD ، 16 جيجا بايت رام، Windows 10، بخصم 12٪ فقط مقابل 7199 ريال سعودي بدلاً من 8199 ريال سعودي. جود الإسكان تدعم الأسر الأشد حاجة وتقديم الأهداف الإستراتيجية من جود الإسكان

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