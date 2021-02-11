شوف عروض بنده الاسبوعية في مهرجان تخفيضات أسبوع اللحوم حتى 16 فبراير

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عمر شويل - جدة عروض بنده اليوم متاحة على المنتجات الغذائية في أسبوع اللحوم مستمرة حتى 16 فبراير 2021، وقد إختصت عروض بندة وهايبر بندة في هذا الأسبوع بتقديم أسعار خاصة على اللحوم المستوردة والطازجة بكل أنواعها، والعروض ممتدة من اليوم وحتى الثلاثاء القادم الموافق 4 رجب 1442.

عروض بنده الاسبوعية في مهرجان تخفيضات أسبوع اللحوم حتى 16 فبراير

تعد سلسلة بنده وهايبر بنده من بين أقوى سلاسل السوبر ماركت في السعودية، التي تهتم ببيع السلع الغذائية بالتجزئة، وفروع هايبر بنده منتشرة في كل أنحاء المملكة، ويقدم هايبر بنده عروض جديدة وحصرية كل أسبوع، لذا نجدها من أشهر المتاجر بين المقيمين داخل السعودية.

تخفيضات بنده

في التالي عروض بنده السعودية على اللحوم الطازجة بالعظم وبدون عظم، من لحوم الغنم، والعجل، والجمل، والحاشي، وتلك العروض مستمرة حتى يوم السبت 1 رجب 1442 أو نفاذ الكمية:

قطع خروف نعيمي بالعظم، بسعر خاص 69.95 بدلًا من 88.95 ريال سعودي للكيلو.

خروف حري بالعظم، بسعر خاص 86.95 بدلًا من 102.95 ريال سعودي للكيلو.

خروف روماني بالعظم، بسعر خاص 54.95 بدلًا من 67.95 ريال سعودي للكيلو.

كتف عجل بدون عظم، بسعر خاص 44.95 بدلًا من 59.95 ريال سعودي للكيلو.

لحم حاشي بدون عظم، بسعر خاص 36.95 بدلًا من53.95 ريال سعودي للكيلو.

قطع جمل بالعظم، بسعر خاص 29.95 بدلًا من 43.95 ريال سعودي للكيلو.

عروض بنده الاسبوعية

العروض القادمة تختص بأسعار اللحوم المجمدة البرازيلي، والكولومبي، والاسترالي في تخفيضات بنده، ضمن خصومات أسبوع اللحوم المستوردة:

مفروم بقري برازيلي أو كولومبي، بسعر خاص 21.95 ريال سعودي للكيلو.

مكعبات لحم بقري برازيلي أو كولومبي، بسعر خاص 24.95 ريال سعودي للكيلو.

روستو بقري برازيلي أو كولومبي، بسعر خاص 34.95 ريال سعودي للكيلو.

فخذ خروف أسترالي بالعظم، بسعر خاص 39.95 ريال سعودي للكيلو.

موزة غنم أسترالي بالعظم، بسعر خاص 44.95 ريال سعودي للكيلو.

ستروجانوف بقري أسترالي، بسعر خاص 39.95 ريال سعودي للكيلو.

مكعبات بقري أسترالي قليل الشحم، بسعر خاص 34.95 ريال سعودي للكيلو.

كفتة بقري كولومبي، بسعر خاص 28.95 ريال سعودي للكيلو.

نقانق بقري كولومبي، بسعر خاص 29.95 ريال سعودي للكيلو.

برجر بقري كولومبي، بسعر خاص 32.95 ريال سعودي للكيلو.

عروض بنده اليوم في السعودية قدمناها لكم على اللحوم من لحم بلدي ومستورد، كما سنوافيكم بأحدث خصومات بنده على الدجاج والسمك، وبعض العروض مستمرة لمدة 4 أيام فقط، بينما باقي العروض تستمر حتى يوم الثلاثاء 16 فبراير 2021.