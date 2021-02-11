نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف خصومات وعروض السدحان في الذكرى السنوية رقم 69 في المقال التالي

عمر شويل - جدة بمناسبة الذكرى السنوية رقم 69 لأسواق السدحان والتي دائماً ما تقدم العديد من العروض والخصومات على الكثير من المنتجات من مختلف الفئات، ابتداءً من الأطعمة الطازجة والمحفوظة والمعلبات لأدوات ومنتجات العناية الشخصية والمنظفات المنزلية، ومع هذا فإن العروض الحالية مميزة للغاية بمناسبة الذكرى السنوية فلا تفوتنكم هذه الخصومات المميزة، وسوف أعرض لكم بعض منها في هذا المقال. خصومات وعروض السدحان بمناسبة الذكرى السنوية على الأرز وغيره من الأغذية المعلبة والمحفوظة: أرز بسمتي أبيض وزن 10 كيلو جرام من أبو كاس بسعر 67.95 ريال سعودي بدلاً من 89.95 ريال.

10 كيلو جرام أرز مزة بسمتي من الوليمة بسعر 69.95 ريال سعودي بعد الخصم.

أرز كالروز من بنت النيل وزن 5 كيلو جرام يقدمه السدحان بسعر 23.95 ريال سعودي بدلاً من 32.95 ريال.

أرز كلاسيك من باب الهند وزن 10 كيلو جرام بسعر 119.95 ريال سعودي بعد الخصم.

أرز بسمتي وزن 10 كيلو جرام من بنجابي الطائي فقط بسعر 65.95 ريال سعودي بدلاً من 82.95 ريال.

هيل زينا 500 جرام بسعر 62.95 ريال سعودي بدلاً من 158.95 ريال.

400 جرام زبيب من زيت بسعر 6.95 ريال سعودي فقط.

جوز هند مبشور من زين وزن 400 جرام فقط بسعر 6.95 ريال سعودي.

لحم تونا مع زيت دوار الشمس من الخير وزن 185 جرام فقط بسعر 4.95 ريال سعودي بدلاً من 7.25 ريال. عروض السدحان على المنظفات بمناسبة الذكرى السنوية: برسيل شامبو عباية 3 لتر مع هدية بسعر 37.95 ريال سعودي بدلاً من 55.25 ريال.

منعم الأقمشة كمفورت3 لتر بسعر 17.95 ريال سعودي بدلاً من 29.95 ريال.

داوني منعم أقمشة مركز بسعر 22.95 ريال.

داوني منعم الأقمشة 1 لتر 7.95 ريال سعودي بدلاً من 10.95 ريال.

تايد باور جل 1.8 لتر بسعر 18.95 بدلاً من 29.75 ريال.

مزيل البقع كلوركس 3 لتر مع هدية بسعر 26.95 ريال سعودي بدلاً من 32.95 ريال.

مناديل مطبخ من فاين 10+2 رول فقط بسعر 16.95 ريال سعودي بدلاً من 23.5 ريال.

ورق حمام من فاين 9+3 رول بسعر 15.95 ريال سعودي بدلاً من 26.50 ريال.

ما سبق عرضه مجرد نبذة مختصرة عن العروض والخصومات الهائلة التي تقدمها أسواق السدحان لفترة محدودة باقي منها 5 أيام فقط فاغتنموا الفرصة التي يقدمها لكم في الذكرى السنوية الخاصة به. "الوزراء" ينفي تأجيل الدراسة في مصر في المدارس والجامعات - الترم الثاني

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