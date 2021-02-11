شوف عروض لاب توب جرير بالمملكة وتنزيلات جديدة هذا الاسبوع على الكمبيوتر المحمول والتابلت

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لابتوب جرير اتش بي كمبيوتر محمول، انفي اكس 360، بسعر 5399 ريال سعودي، لابتوب 2 في 1 متحول، ed1003nx-15.

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عروض جرير اليوم جهاز تاب أندرويد هواوي، ميديا باد برو 10.8، كمبيوتر لوحي الجيل، بسعر 2769 ريال سعودي وفر 330 ريال سعودي. "مجاناً" القنوات المفتوحة الناقلة لكأس العالم للأنديه 2021

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