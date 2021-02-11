شوف عروض هايبر بنده هذا الاسبوع الى ربات البيوت تخفيضات على اللحوم المستوردة من 10 حتى 16 فبراير 2021.. شاهدي قائمة الأسعار

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عروض هايبر بندة اليوم روستو برازيلي بقري/ كولومبي، مبرد وزن 1 كيلو جرام، فقط مقابل 34.95 ريال سعودي.

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