نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف احدث عروض كيا 2021 في فبراير بالمملكة في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض كيا 2021، من اهم العروض التي تم إطلاقها بالمملكة العربية السعودية في بداية العام والتي أعلنت عنها شركه كيا الجبر والتي أعلنت عنها علي صفحتها علي مواقع التواصل الاجتماعي، كما اعنت أيضا كيا الجبر عن مواصفات السيارات التي شملهم العرض والتي سوف نشرحها لكم من خلال المقالة الأتية.

عروض كيا 2021

أعلنت شركه كيا الجبر علي إطلاقها لمجموعه من العروض علي بعض سيارات كيا 2021 الجديدة والتي تبدأ من 7 فبراير 2021 وحتي 28 فبراير 2021، حيث شملت عروض كيا 2021 مجموعه من سيارات كيا وهي كيا سبورتاج 2021 lx 2.0l و كيا lx 2021 k5 و كيا سيلتوس lx 2021، وأعلنت أيضا كيا الجبر علي أن هذه العروض تقدم مع بنك الراجحي للتمويل بحيث يمكنك تعبئه نموذج التقسيط الخاص ويتم إرسال إلي كيا الجبر وبنك الراجحي وسوف يقومون بعدها بالتواصل معك مباشره.

كيا سبورتاج 2021 lx 2.0l

أعلنت كيا الجبر عن مواصفات السيارة وهي:

سياره رياضيه متعدده الاستخدام بدفع أمامي.

حجم محرك 2 لتر بمعدل استهلاك 13.9 لتر.

4 أسطوانات لتوليد 157 حصان.

2 وسائد هوائيه وحساسات خلفيه

ناقل حركه أوتوماتيكي.

نظام تثبيت سرعه ذكي وأقفال ألية ونوافذ كهربائيه.

عروض كيا سبورتاج 2021 lx 2.0l

يمكن الحصول علي السيارة بقسط شهري 1199 ريال ودفعه أولي 9562 ريال وعلي 60 شهر.

كيا 2021 k5 lx

أعلنت أيضا كيا الجبر عن المواصفات الأتية وهي:

سيدان بدفع أمامي.

حجم المحرك 2 لتر بمعدل استهلاك 15.5 لتر.

4 أسطوانات لتوليد قوه 152 حصان.

ناقل حركه أوتوماتيكي.

2 وسائد هوائيه.

نظام تثبيت سرعه ونوافذ كهربائيه واقفل ألية.

عروض كيا 2021 k5 lx

يمكن الحصول علي السيارة بقسط شهري 1145 ريال ودفعه أولي 9125 ريال وعلي 60 شهر.

كيا سيلتوس 2021 lx

والجدير بالذكر أن كيا الجبر قد ذكرت أيضا مواصفات كيا سيلتوس lx 2021 وهي:

سياره رياضيه متعدده الاستخدام.

حجم المحرك 16.3 لتر بمعدل استهلاك بنزين 1.6 لتر.

4 أسطوانات لتوليد 123 حصان.

حساسات أمامية وخلفيه و 4 وسائد هوائيه وكاميرا خلفيه.

ناقل حركه أوتوماتيكي.

نظام تثبيت سرعه ونظام ملاحه ومراقبه ضغط الهواء.

عرض كيا سيلتوس 2021 lx

أعلنت كيا الجبر علي السيارة بقسط شهري 989 ريال ودفعه أولي 7883 ريال وعلي مده 60 شهر.