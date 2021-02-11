شوف خصومات اكسترا مهرجان علي كل المنتجات خصومات حتى 25%

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عمر شويل - جدة خصومات اكسترا في السعودية، يقدم اكسترا يومياً عروضاً على الشاشات والجوالات ومستلزمات المنزل وأجهزة اللابتوب وغير ذلك، ودائماً تقدم اكسترا عروضاً تذهل الجميع، وفي هذا المقال سوف نتعرف سوياً على أفضل العروض المقدمة من اكسترا. خصومات اكسترا عروض اكسترا على الجوالات بلغ سعر هاتف سامسونج S10 Plus إلى 2099 ريال سعودي، بينما سعره قبل العرض كان 4599 ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة. هاتف الكاتيل 5048 U وصل سعره إلى 549 ريال سعودي، بينما سعره قبل العرض كان 729 ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة. هاتف سامسونج Note 20 بلغ سعره 2999 ريال سعودي، بينما سعره قبل العرض كان 3999 ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة. بلغ سعر هاتف فيفو Y30 إلى 599 ريال سعودي، بينما سعره قبل العرض كان 799 ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة. عروض اكسترا عروض خصومات اكسترا على الهواتف المحمولة بجميع فروع اكسترا داخل المملكة سعر هاتف سامسونج S20 Ultra بلغ 3499 ريال سعودي، بينما سعره قبل العرض كان 5039 ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة. هاتف موتورولا g بلغ سعره 579 ريال سعودي، بينما سعره قبل العرض كان 999 ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة. هاتف سامسونج Note 10 Plus بلغ سعره 2599 ريال سعودي، بينما سعره قبل العرض كان 4379 ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة. موتورولا one هاتف بلغ سعره إلى 699 ريال سعودي، بينما سعره قبل العرض كان 999 ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة. تنزيلات اكسترا اقوى تنزيلات اكسترا الاسبوعية علي مجموعة مختارة من المنتجات هاتف لينوفو K12 Note بلغ سعره 599 ريال سعودي، بينما سعره قبل العرض 699 ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة. هاتف لينوفو A8 وصل سعره إلى 499 ريال سعودي، بينما سعره قبل العرض كان 699 ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة. بلغ سعر هاتف نوكيا 8.4 5G إلى 2069 ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة. سعر هاتف نوكيا 2.4 بلغ 445 ريال سعودي بدلاً من سعر 599 ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة. هاتف آيفون mini 12 بسعة حجم “256 جيجابايت” بلغ سعره 4049 ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة. "مجاناً" القنوات المفتوحة الناقلة لكأس العالم للأنديه 2021

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