شوف عروض اكسترا الأسبوعية تخفيضات ولا في الخيال تصل ل 70%

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عمر شويل - جدة عروض اكسترا الأسبوعية شركة اكسترا لبيع الأجهزة الكهربائية وأجهزة المنزل المختلفة وتقوم أيضاً ببيع جميع آلات المطبخ، وتعتبر هذه الشركة من أكثر الشركات شهرة في هذا المجال، كما أن شركة اكسترا تقوم بتقديم مجموعة من الخدمات الإضافية للعملاء التي تزيد من ثقتهم في أجهزة اكسترا، وتقوم اكسترا بعمل مجموعة من العروض الكبيرة على هذه الأجهزة كل أسبوع، سنعرض مجموعة من هذه العروض في هذا المقال. عروض اكسترا عروض اكسترا الأسبوعية: تخفيضات اكسترا بلغ سعر عصارة براون ملتي كويك ٧، ١٠٠٠ وات لون رمادي، ٧٥٩ ريال سعودي بدلاً من سعر ٩٤٩ ريال سعودي.

خصومات اكسترا بلغ سعر عصارة كينوود ٧٠٠ وات لون أبيض ٤٦٣ ريال سعودي بدلاً من سعر ٥٧٩ ريال سعودي.

عروض اكتسرا الأسبوعية بلغ سعر كوفينغز عصارة بتقنية العصر البطيء لون فضي ١٠٥٥ ريال سعودي بدلاً من سعر ١٣١٩ ريال سعودي.

تنزيلات اكسترا بلغ سعر بلاك أند ديكر عصارة فواكه ٤٠٠ واط ١.٣ لتر سرعتنا لون أبيض ١٧٩ ريال سعودي بدلاً من سعر ٢٣٩ ريال سعودي.

بلغ سعر فيليبس عصارة فواكه ٥٠٠ وات لون رمادي ٣٧٩ ريال سعودي بدلاً من سعر ٤٤٩ ريال سعودي.

بلغ سعر عصارة أوميجا مع وعاء ستانلس ستيل ٧١٩ ريال سعودي بدلاً من سعر ١٣٤٩ ريال سعودي.

بلغ سعر عصارة أريتي ٦٠ واط ذو حركة دورانية ٨٥ ريال سعودي بدلاً من سعر ١٧٨ ريال سعودي. عروض اكسترا على قسم مبردات المياه عروض اكسترا الأسبوعية بلغ سعر كلاس برو مبرد مياه عمودي ساخن وبارد ضاغط التبريد ذات كفاءة عالية، ويعتبر خزان مياه ستانلس ستيل ٣٩٩ ريال سعودي بدلاً من سعر ٤٤٩ ريال سعودي.

خصومات اكسترا بلغ سعر باناسونيك براد مياه منزلي ٣ صنبور لون فضي ٧٦٤ ريال سعودي بدلاً من سعر ٨٤٩ ريال سعودي. البنك المركزي نظام المدفوعات الفورية بداية من يوم 21 فبراير 2021م

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