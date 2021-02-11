شوف عروض بنده الأسبوعية خصم يصل ل 70 % على جميع المنتجات لمدة 5 أيام

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عمر شويل - جدة عروض بنده الأسبوعية يعتبر متجر بنده متخصص في بيع العديد من المنتجات سواء كانت المنتجات الغذائية أو أجهزة المنزل الإلكترونية ولذلك فهذا المتجر من المتاجر المتقدمة في المملكة العربية السعودية، وفي هذا المقال سوف نذكر لك عزيزي القارئ أفضل تخفيضات بنده. عروض بنده الأسبوعية خصومات بنده بلغ سعر سقان أسترا “600جم” إلى 16.95 ريال سعودي بدلاً من سعر 22.75 ريال سعودي.

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الفلفل الأخضر المحلي بلغ 3.95 ريال سعودي.

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