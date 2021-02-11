شوف عروض jarir bookstore مكتبة جرير اليوم على أجهزة المنزل الذكي الالكترونية والساعات الذكية

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عمر شويل - جدة jarir bookstore مكتبة جرير، تعد مكتبة جرير بالسعودية من أكبر المكتبات التي تقدم أقوى العروض، حيث توجد مكتبات جرير بالمملكة العربية السعودية وتقدم أيضًا جرير أفضل عروضها الخاصة بالمنزل العصري الحديث، والمكاتب، وكافة الأدوات المكتبية ولعب الأطفال، وأدوات الرسم وكل مايتعلق بالبيت والمكاتب. تخفيضات جرير على أجهزة المنزل الذكية عروض جرير اليوم لايف سمارت، متوافق مع أجهزة آى، بسعر 1199 ريال سعودي، Lock Smart Door.

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