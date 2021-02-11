شوف عروض العثيم اليوم ولمده 5 أيام فقط تخفيضات تصل ل 70%

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عمر شويل - جدة عروض العثيم اليوم عدد من الفروع يبلغ مائة وثلاثة وثمانين على مستوى المملكة العربية السعودية، حيث تتنوع على شكل هايبر ماركت أو سوبر ماركت وأسواق، كما تمتلك قاعدة ضخمة من العملاء، حيث قام بزيارة هذه الأسواق خلال العام الميلادي 2013 أكثر من أربعين مليون متسوق، وبلغ حجم مبيعات الأسواق خمسة مليار ريال سعودي.

عروض العثيم اليوم

خصومات العثيم على مزيلات بقع الغسيل من أَسواق العثيم:

تخفيضات العثيم الصنف مزيل بقع من كلوركس عادي، وزن العبوة أثنان كيلو جرام مع هدية، ثمن العرض الحالي(22.95) ريال سعودي فقط، بدلًا من الثمن القديم(32.25) ريال سعودي، بتخفيض عشرة ريال سعودي، وبخصم 32٪، الثمن يشمل قيمة الضريبة المضافة.

تنزيلات العثيم الصنف شامبو عباية من تَايد عطر أصلي، وزن العبوة أثنان ونصف كيلو جرام، ثمن العبوة الحالي( 22.25) ريال سعودي فقط، بدلًا من الثمن القديم(32.25) ريال سعودي، بتخفيض عشرة ريال سعودي، وبخصم 32٪، الثمن يشمل قيمة الضريبة.

تخفيضات العثيم الأسبوعية

تنزيلات العثيم على مساحيق الغسيل من أَسواق العثيم:

عروض العثيم اليوم الصنف صابون تايد بودرة مركز عدد أَثنين كيس، وزن الكيس خمسة كيلو جرام، ثمن العرض الحالي(64.95) ريال سعودي فقط، بدلًا من الثمن القديم(74.50) ريال سعودي، بتخفيض عشرة ريال سعودي، وبخصم 16٪، الثمن يشمل قيمة الضريبة المضافة.

خصومات العثيم الصنف جل أريال للغسالات أوتوماتيك وزن ثلاثة كيلو جرام، ثمن العبوة الحالي(27.95) ريال سعودي فقط، بدلًا من الثمن القديم(36.50) ريال سعودي، بتخَفيض تسعة ريال سعودي، وبخصم 25٪، الثمن يشمل قيمة الضريبة المضافة.