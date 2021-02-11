نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض بنده القوية على الهواتف الذكية والشاشات الإلكترونية وجائزة مفاجأة للرابح في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض بنده القوية على الهواتف الذكية والشاشات الإلكترونية مع جائزة للرابح تبدأ من يوم الأربعاء الموافق 28 جمادي الأخر 1442هـ، أي 10 فبراير 2021م، إلى يوم الثلاثاء الموافق 4 رجب 1442هـ، أي الموافق 16 فبراير 2021م، ويستمر العرض أيضاً حتى نفاذ الكمية،ومثلما عود هايبر بنده عملائه على تقديم كل ما هو جديد، وإسعادهم بتقديم عروض وتخفيضات ليس لها مثيل في أي مكان، ودائما ً يحرص على إرضاء عملائه، فيقدم دائماً مع العروض جوائز قيمة لكل من يتسوق من أي فرع لهم، وتقدم لهم في هذا الأسبوع الرابع جائزة قيمة، وهي 30000 ثلاثون ألف رابح قسيمة شراء.

عروض بنده القوية على الهواتف الذكية

يقدم هايبر بنده عروض، وتخفيضات قوية على الهواتف الذكية، وأحدث إصداراتها في مهرجان ليس له مثيل.

وصل حديثاً هاتف سامسونج أي 51 بشريحتين، Samsung A51، بسعر 1199 ريال سعودي.

هاتف سامسونج أي 21 أس، Samsung A21s، بسعر 699 ريال سعودي.

وصل حديثاً هاتف سامسونج أي 01 كور، Samsung A01 Core، بسعر 329 ريال سعودي.

هاتف هواوي واي 8 بي، Huawei Y8P، بسعر699 ريال بدلاً من 930 ريال سعودي.

هاتف هواوي واي 6 بي، Huawei Y6P، بسعر 579 ريال سعودي.

هاتف هواوي نوفا 7 آي، Huawei Nova 7i، بسعر 879 ريال سعودي بدلاً من 1149 ريال سعودي

هاتف نوكيا 3.4، Nokia 3.4، بسعر 525 ريال سعودي.

هاتف أونور 9 أكس لايت، Honor 9X Lite، بسعر 719 ريال سعودي.

الكاتيل 3 أكس بسعر 719 ريال سعودي.

هاتف لينوفو أي 8، Lenovo A8، بسعر 489 ريال بدلاً من 699 ريال سعودي.

شاحن ماغسيف آبل، Apple Magsafe Charger، بسعر 169 ريال بدلاً من 199 ريال سعودي.

سماعة بلوتوث أكستريم، Xtreme Bluetooth Eco، بسعر 15 ريال بدلاً من 30 ريال سعودي.

هاتف لينوفو كي 12، Lenovo K12 Note، بسعر 599 ريال سعودي بدلاُ من 899 ريال.

شاحن متنقل جنكس، بسعر 49 ريال بدلاً من 65 ريال سعودي.

سماعات أبل أير بودس لأيفون 7، بسعر 99 ريال بدلاً من 145 ريال سعودي.

تابلت الكاتيل 1 تي + غطاء قابل للطئ، بسعر 339 ريال بدلاً من 369 ريال سعودي.

ماوس لاسلكي فيليبس بسعر 49 بدلاً من 65 ريال سعودي.

كابل أيفون A 0.5M، بسعر 55 ريال بدلاً من 79 ريال سعودي.

كابل أيفون B 1M ، بسعر 65 ريال بدلاً من 89 ريال سعودي.

كابل أيفون C 2m، بسعر 99 ريال بدلاً من 129 ريال سعودي.

تابلت لينوفو إم 7، بسعر 449 ريال سعودي.

الكاتيل 3 تي + غطاء قابل للطئ، بسعر 349 ريال بدلاً من 399 ريال سعودي.

سماعات جيباس 5.1، بسعر 125 ريال بدلاً من 186 ريال سعودي.

سامسونج جالاكسي تاب أي8 2019، بسعر 549 ريال سعودي.

راوتر واي فاي هواوي، بسعر 299 ريال، بدلاً من 329 ريال سعودي.

سماعات إمبكس 5.1، بسعر 429 ريال بدلاً من 547 ريال سعودي.

عروض بنده القوية على الشاشات الإلكترونية

تلفزيون إمبكس، بسعر 1199 ريال بدلاً من 1752 ريال سعودي.

تلفزيون تي سي إل بسعر 2889 ريال بدلاًمن 4499 ريال سعودي.

تلفزيون توشيبا بسعر 799 ريال بدلاً من 1204 ريال سعودي.

تلفزيون توشيبا بسعر 1399 ريال بدلاً من 1899 ريال سعودي.

تلفزيون دورا، بسعر 1439 ريال بدلاً من 1899 ريال سعودي.

تلفزيون سكاي وورث، بسعر 579 ريال بدلاً من 799 ريال سعودي.