نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف أقوي عروض العثيم الأسبوعية بالسعودية تسوق ووفر في المقال التالي

عمر شويل - جدة أقوي عروض العثيم الأسبوعية بالسعودية نتابعها معا وتشمل مجموعة مميزة من الخصومات على المقاضي الشهرية، تسوق ووفر من أسواق العثيم بالسعودية ونبدأ العروض ب 500 جم من جبن زدني بالقشطة كاسات ب 11.95 ريال، كاسترد زدني بودرة 400 جم ب 4.50 ريال، باميا لاتينا زيرو 40 جم ب 5.50 ريال، زيت فيكتو نباتي 16 لتر ب 88.50 ريال، هيل فيكتو هندي اخضر 250 جم ب 42.95 ريال، جبن فيكتو مربعات 12 حبة ب 4.25 ريال، ورق عنب امايفا ب 10.95 ريال، كاتشب طماطم فيكتو ب 6.95 ريال، حفائض بيبي بروف وسط 68 حبة ب 35.95 ريال، مبيض ملابس شير ب 7.95 ريال، شوكولاته كيمبر بالحليب ولوز 100 جم ب 3.50 ريال، طحينة فيكتو سائلة 450 جم ب 12.95 ريال.

أقوي عروض العثيم الأسبوعية بالسعودية تسوق ووفر

عسل فيكتو 400 جم ب 6.50 ريال، بسكويت هالى نخالة 400 جم ب 3.50 ريال، ارز صن فليدج كالروز 5 كيلو ب 19.95 ريال، قشطة ملودي 170 جم ب 8.95 ريال، دجاج برازيلى نات مجمد 900 جم ب 10.95 ريال، دقيق هالى أبيض 2 كيلو ب 6.75 ريال، صدور دجاج لانينا كيلو ب 19.50 ريال، نقانق دجاج دو 400 جم ب 5.50 ريال، زيتون كوبوليفا أخضر ب 3.95 ريال، برجر دو دجاج عادي ب 11.95 ريال.

العروض الأسبوعية من العثيم

جبن دراي موزاريلا مبشورة 200 جم ب 5.95 ريال، فواكه داري افوكادو 454 جم ب 22.95 ريال، صدور دجاج دراي طرية ب 20.95 ريال، داري فاصوليا خضراء ب 9.95 ريال، زيتون كوبوليفا أسود ب 17.95 ريال، صدور دجاج 450 جم ب 12.95 ريال، برجر بقري ب 19.95 ريال، دجاج مجمد 800 جم ب الكرتونه ب 98.95 ريال، بطاطس مقلية ساديا ب 19.95 ريال.

عروض أسواق العثيم منتجات منوعة

علبة من بسكويت أوريو ب 12.95 ريال، جبن فيلادلفيا كريم 500 جم ب 21.95 ريال، شيبس البطل ردجز ليمونار 155 جم ب 10.95 ريال، فشار البطل زبدة 90 جم ب 4.95 ريال، شيبسي البطل طبيعي ب 9.95 ريال، ويفر رينجز شوكولاته ب 9.95 ريال، شوكولاته سنكرز ب 8.95 ريال، علك رينجليز فراولة بلاستر ب 9.95 ريال، حلوي سكيتلز حامض ب 7.95 ريال، شوكولاتة بست ميلي مشكلة ب 36.95 ريال، صلصة الباشميل من بوك 500 جم ب 11.50 ريال، قشطة بوك قيمر 3+1 مجاناً ب 7.25 ريال، كريمة بوك للطبخ ب 18.95 ريال، خبز لوزين سندوتش 600 جم ب 3.75 ريال، جبن المراعي فيتا جديد 200 جم ب 8.50 ريال.