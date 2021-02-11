نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف خصومات 40% على الهواتف الذكية من أكسترا في المقال التالي

عمر شويل - جدة يقدم موقع أكسترا هذه الفترة عروض وخصومات مميزة على جميع الأجهزة الكهربائية والمنزلية، كما يقدم خصومات خصومات 40% على الهواتف الذكية وعلى أجهزة الأيفون خصومات 24%، كما يقدم العديد من الهدايا المميزة، كما يقدم نظام التقسيط على جميع الهواتف لمدة 36 شهر، إذا كنت تريد معرفة جميع التفاصيل الخاصة بهذه العروض وكيفية الحصول عليها تابع معانا.

يمكنك الحصول على جميع المذكورة في هذا المقال من خلال الموقع الخاص بإكسترا على شبكة الإنترنت.

جوال Huawei Mate30 برو مساحة الذاكرة الداخلية 256 جيجا بايت بسعر 2099 ريال بدلاً من 3939 ريال، وسوف تحصل أيضًا على هدية بقيمة 109 ريال.

هاتف Samsung Galaxy Note 10 Plus مساحة الذاكرة الداخلية 265 جيجابايت بسعر 2499 بدلاً من 4379.

هاتف سامسونج إس 10 بلس بذاكرة داخلية 128 بسعر 1999 ريال بدلاً من 3949.

Huawei Nova 5T مساحة الذاكرة الداخلية 128 جيجابايت بسعر 949 بدلاً من 1639ريال.

سامسونج جالكسي إس 20 بلس الجيل الخامس مساحة الذاكرة الداخلية 128 جيجابايت بسعر 2699 ريال بدلاً من 4159 ريال.

موتورولا ون فيجن، 128 جيجابايت بسعر 699 ريال بدلاً من 999 ريال.

هاتف سامسونج جالاكسي أس20 الترا، مساحة الذاكرة الداخلية 128 جيجابايت بسعر 3499 ريال بدلاً من 5039 ريال.

Lenovo K12، الجيل الرابع مساحة الذاكرة الداخلية 64 جيجابايت بسعر 499 ريال بدلاً من 699.

هاتف لينوفو إيه 8 مساحة الذاكرة 64 جيجابايت بسعر 499 ريال بدلاً من 699 ريال.

سامسونج جالاكسي نوت 10 مساحة الذاكرة 128 جيجا بسعر 1599 ريال بدلاً من 2189.

samsung galaxy a71 مساحة الذاكرة الداخلية 128 جيجا بسعر 1299 ريال بدلاً من 1749.

هاتف هواوي واي8 بي مساحة الذلكرة الداخلية 128 جيجا 699 ريال بدلاً من 930 ريال مع هداية يمكنك أختيارها بقيمة 129 ريال.

خصومات على أجهزة الأيفون 24%

جوال apple iphone 11 pro max مساحة الذاكرة الداخلية 512 جيجابايت بسعر 4899 بدلاً من 6459 ريال مع هدية يمكنك اختيارها بنفسك.

أيفون إس إي 2020 بذاكرة داخلية مساحتها 256 جيجابايت 1999 بدلاً من 2629 ريال.

أبل أيفون 11 برو مساحة الذاكرة الداخلية 256 جيجابايت بسعر 4299 بدلاً من 5479 ريال.

أبل أيفون 12 ميني الجيل الخامس مساحة الذاكرة 259 جيجابايت بسعر 3329 بدلاً من 4049 ريال.

هاتف أبل أيفون 11 الجيل الرابع أحدث إصدار مساحة الذاكرة الداخلية 256 جيجا بسعر 3499 بدلاً من 4049 ريال.

هاتف أبل أيفون 11 برو مساحة الذاكرة 64 جيجا بسعر 3779 بدلاً من 4709 ريال مع هدية غطاء حماية للهاتف باللون الذي تختاره.