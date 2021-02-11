نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض بنده الأسبوعية و30 ألف فرصة للفوز للأسبوع الرابع على التوالي في المقال التالي

عمر شويل - جدة تستمر عروض بنده وهايبر بنده الرائعة بتقديم فرص الربح لـ 30 ألف شخص بقسائم فورية، تستمر مدة العرض بدءاً من يوم الأربعاء 10 فبراير وحتى يوم الثلاثاء الموافق 16 فبراير أو حتى نفاذ الكمية، ومن المعروف أن مجموعة بنده التابعة لمجموعة شركات صافولا لبيع التجزئة والمنتشرة في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية وفي بعض المناطق خارج المملكة تقدم العديد من العروض الأسبوعية على السلع الغذائية والتموينية التي لا غنى عنها في أي منزل، كما تقدم العديد من العروض المختلفة والتخفيضات على الجوالات والأجهزة الإلكترونية الأمر الذي يتيح الفرصة لاقتناء أحدث الإصدارات التكنولوجية بأسعار مناسبة. عروض بنده الأسبوعية على الأجهزة التكنولوجية والجوالات ثلاجة باب واحد كليك أون احصل عليها بسعر 499 ريال سعودي بدلاً من 659 ريال واحصل على خصم بقيمة 160 ريال.

فرصة رائعة من هايبر بنده لشراء موزع مياه بارد وحار كليك أون بسعر 349 ريال بدلاً من 449 ريال بخصم قيمته 100 ريال سعودي.

مكواة كولين بسعر 49 ريال بدلاً من 75 ريال وخصم بقيمة 26 ريال سعودي. فرصة مميزة للحصول على مكواة بخار فيليبس 2400 واط بسعر 139 ريال بدلاً من 209 ريال.

محضرة قهوة أي تي سي بسعر 89 ريال بدلاً من 119 ريال.

عرض مميز على خلاط مولينكس مع مطحنتين للتوابل والمكسرات بقيمة 179 ريال بدلاً من 229 ريال وخصم بقيمة 50 ريال.

قطاعة مولينكس بسعر 149 ريال بدلاً من 209 ريال.

طاهية مندي اي تي سي سعة 6 لتر يمكن استخدامها في طهي حنيذ اللحم بسعر 249 ريال بدلاً من 385 ريال.

احصل على خصم بقيمة 30 ريال عند شرائك خلاط جيباس بسعر 69 ر.س بدلاً من 99 ر.س.

قلاية فيبليبس بدون زيت 1 لتر بسعر 492.50 ر.س بدلاً من 985 ر.س.

مكنسة كهربائية أوكارينا 18 لتر بسعر 189 ريال بدلاً من 249 ريال.

ثلاجة كليك اون باب واحد بسعر 499 ريال بدلاً من 659 ريال.

موزع مياه حار وبارد جيباس بسعر 319 ريال بدلاً من 415 ريال.

كما توفر بنده تخفيضات على بعض أدوات الطهي والتقديم مثل زبدية إسينسي لومينارك بسعر 5 ريالات فقط بدلاً من 9.10 ر.س، وطقم قدور كوركماز الفا 9 قطع بسعر 409 ريال بدلاً من 540 ريال.

طقم كاسات 6 قطع بسعر 9 ريال سعودي بدلاً من 14 ريال. طريقة رجيم تخسيس وزنك 10 كيلوا فى أسبوع مع إمداد جسمك بالعناصر الغذائية

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر شوف عروض بنده الأسبوعية و30 ألف فرصة للفوز للأسبوع الرابع على التوالي على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.