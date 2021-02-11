نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض بنده الأسبوعي أقوى عرض 4 أيام لشهر فبراير 2021 في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض بنده الأسبوعي أقوى عرض 4 أيام لشهر فبراير 2021، من المعروف عن هايبر بنده السعودي بعروض وتخفيضاته المذهلة على جميع منتجاته وسلعه التجارية، ويتمتع جميع عملاء بنده بتلك العروض والتخفيضات وخصومات قد تصل إلى 70 ٪، مما جعل شركة بنده السعودية من أكبر الشركات على مستوى المملكة بأكملها وخارجها أيضاً، وتشمل تلك العروض المنتجات الغذائية والجوالات ومستلزمات المطبخ والمنزل وغيرها، ولقد بدأت تلك العروض من أمس الأربعاء الموافق 10 من فبراير الجاري لعام 2021 وسوف تستمر حتى يوم 16 من نفس الشهر.

أسبوع اللحوم والأسماك من بنده هايبر

عرض الكيلو من كتف عجل بدون عظم بسعر 44.95 ريال بدلاً من 59.95 ريال سعودي

عرض الكيلو من لحم حاشي بدون عظم 36.95 بدلاً من 53.95 ريال سعودي

عرض الكيلو من لحم جمل بالعظم 29.95 ريال بدل من 43.95 ريال سعودي

عرض الكيلو من لحم خروف نعامي بالعظم بسعر 69.95 بدلاً من 88.95 ريال سعودي

عرض الكيلو من خروف حري بالعظم 86.95 بدلاً من 102.95 ريالاً

عرض الكيلو من لحم خروف روماني بالعظم بسعر 54.95 بدلاً من 67.95 ريال سعودي

عرض الكيلو من لحم مفروم برازيلي وكولومبي بسعر 21.95 ريال سعودي

عرض الكيلو من لحم مكعبات برازيلي/كولومبي بسعر 24.95 ريال سعودي

عرض الكيلو من روستو بقرى برازيلي 34.95 ريال

عرض فخدة إسترالي بالعظم بسعر 39.95 ريال سعودي

عرض موزة غنم إسترالي بالعظم بسعر 44.95 ريالاً

سعر الكيلو من سمك سلمون نرويجي 44.95 ريال سعودي وذلك في المنطقة الجنوبية من المملكة

سعر الكيلو من سمك سلمون نرويجي 39.95 ريال وذلك في منطقة الرياض والقصيم والمنطقة الغربية والشرقية من المملكة.

عروض بنده وهايبر بنده السعودية على منتجات الألبان

سعر الكيلو من مرتديا امريكانا بقرى سادة/ بالزيتون/بالفلفل 24.95 بدلاً من 38.25 ريالاً

سعر الكيلو من صدور دجاج مدخن 70.95 بدل من 89.95 ريال سعودي

سعر الكيلو من زيتون مشكل مغربي حار 18.95 من 28.95 ريال سعودي

سعر الكيلو من زيتون أسود ماموث الريف 24.95 بدل من 34.95 ريالاً

سعر الكيلو من صدور رومي مدخن 70.95 بدلاً من 89.95 ريال

سعر الكيلو من جبن رومي تشيز لاند 34.95 بدل من 49.50 ريال سعودي

سعر الكيلو من جبن موتزاريلا السنبلة 29.95 بدلاً من 45.95 ريال سعودي

سعر الكيلو من لبنة عادي/قليلة الدسم 22.95 بدلاً من 32.95 ريال سعودي

سعر الكيلو من جبن بيضاء البقرات الثلاث 10.95 بدلاً من 17.95 ريال سعودي

سعر الكيلو من مربي توت الشامي/الفراولة/مشمش 12.95 ريال بدلاً من 21.95 ريال سعودي.

والذي يجب ذكره هو أن هايبر بنده من أفضل وأكثر المتاجر التي تنال شهرة واسعة داخل أراضي الحجاز، هايبر بنده هو سلسلة من متاجر تقوم بقطاع التجزئة يوجد له فروع في المملكة العربية السعودية وكذلك في مصر وتنعم الهايبر بملايين من العملاء بسبب جودة منتجاتها العالية.