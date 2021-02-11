انت الان تتابع تفاصيل خبر غيّر حياتك.. مسابقة الحلم 2021 تعود بالموسم الأكبر منذ إنطلاقها وبطريقة إشتراك جديدة والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - عادت مسابقة الحلم 2021 بثوبها وشكلها الجديد، عاد الحلم بأكبر موسم على الإطلاق منذ إنطلاق المسابقة، عاد الحلم 2021 بمبلغ 3 مليون و500 ألف دولار أمريكي، وهناك من يحلم بأشياء بسيطة، وهناك من يحلم بأن يربح الملايين مع “إم بي سي” والإعلامي مصطفى الأغا.

مسابقة الحلم 2021 تعود بالموسم الأكبر منذ إنطلاقها وبطريقة إشتراك جديدة

وأكد الإعلامي مصطفى الأغا أن الحلم هذا العام 2021 مختلف على الأعوام السابقة، وأن هذه السنة هي السنة الـ15 منذ بداية المسابقة، ووعد الأغا بمفاجآت مذهلة وكبيرة، سوف يتم الإعلان عنها تباعاً، وأضاف أنه كان من مفاجآت العام الماضي، جائزة النصف مليون دولار وكيلو ذهب، لكن مفاجآت هذا العام كبيرة ولا يتوقعها أحد.

وأشار الأغا أنه من ضمن مفاجآت مسابقة الحلم 2021، هو تلاشي مشكلة شكوى البعض من عدم وجود أرقام لبلدانهم للإشتراك في المسابقة، مؤكداً أنه من اليوم سيكون الإشتراك من خلال تطبيق الحلم، وكتابة رقم الهاتف وسوف يصل للمشترك رسالة بتفعيل اشتراكه بمسابقة الحلم الجديدة، ووداعاً لأرقام الهواتف والطريقة القديمة للإشتراك.

وأضاف الأغا أنه كان هناك أناس كانوا يائسين بالحياه، ولكن تغيرت حياتهم، وأن هناك أناس ما كانوا يظنون أنهم سيربحون ولكنهم ربحوا في النهاية، وذكر قصة نوال التي كانت تبيع ثياب مستعملة ومع الحلم وفوزها بمسابقة الحلم تغيرت حياتها، وفي الفيدية التالي يوضح الأغا بعض مفاجآت الحلم.