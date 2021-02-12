نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف مهرجان عروض بنده على السلع الغذائية واللحوم الحمراء والبيضاء للأسبوع الرابع في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض بنده السعودية في الأسبوع الرابع من مهرجان العروض على جميع المنتجات واحتياجات المنزل، من عروض الأدوات المنزلية والأجهزة الكهربائية وغيرها العديد من العروض والتخفيضات التي تمثل فرصة عظيمة لمن يرغب في الحصول على مستلزماته أو تجديد الأجهزة الكهربائية والإلكترونية لديه بأفضل الأسعار وأجود الخامات، فبادروا بالذهاب إلى أقرب الفروع لديكم لاغتنام الفرصة فالعروض متوفرة حتى ١٦ فبراير أو حتى نفاذ الكمية. عروض بنده على السلع الغذائية ومنتجات الثلاجة: لحم تونا تندرينا قودي بسعر 3,95 ريال سعودي بدلاً من 5,50 ريال.

مرقة دجاج ماجي 24/28+ 16% بسعر 13.95 ريال سعودي.

عرض 2 عبوة زيت نباتي نخلتين سعة 1,5 لتر بسعر 17.95 ريال سعودي بدلاً من 27 ريال.

عبوة حليب مجفف كامل الدسم المراعي 2,5 لتر بسعر 46.95 ريال سعودي بدلاً من 78.95 ريال.

كيس أرز مزة هندي بسمتي تيجان وزن 10 كيلو جرام بسعر 52.95 ريال سعودي بدلاً من 71.95 ريال. كيلو مورتديلا أمريكانا بقري ساده أو بالزيتون أو الفلفل بسعر 24.95 ريال سعودي بدلاً من 38.25 ريال.

كيلو صدور دجاج مدخن حلواني بسعر 70.95 ريال سعودي بدلاً من 89.95 ريال.

كيلو مورتديلا الدجاج سادة أو بالزيتون حلواني أخوان بسعر 37.95 ريال سعودي.

كيلو زيتون اسود ماموث الريف بسعر 24.25 ريال سعودي بدلاً من 34.95 ريال.

كيلو مربى شهد بأطعمة طبيعية مختلفة بسعر 12.95 ريال سعودي بدلاً من 21.95 ريال.

كيلو جبنه رومي تشيزا لاند بسعر 34.95 ريال سعودي بدلاً من 49.50 ريال. عروض اللحوم والأسماك والدواجن: كيلو لحم مفروم بقري برازيلي أو كولومبي بسعر 21.95 ريال سعودي.

كيلو لحم مكعبات بقري برازيلي أو كولومبي بسعر 24.95 ريال سعودي.

كيلو روستو بقري برازيلي أو كولومبي 34.95 ريال سعودي.

كيلو لحم فخذ خروف أسترالي بالعظم بسعر 39.95 ريال سعودي.

كيلو موزة غنم بالعظم أسترالي بسعر 44.95 ريال سعودي.

كيلو لحم فخذ خروف أسترالي بدون عظم بسعر 49.95 ريال سعودي.

كيلو مكعبات لحم بقري أسترالي قليل الشحم بسعر 34.95 ريال سعودي.

كيلو ستروجانوف بقري أسترالي بسعر 39.95 ريال سعودي.

كيلو كفته بقري كولومبي بسعر 28.95 ريال سعودي.

كيلو نقانق بقري كولومبي بسعر 29.95 ريال سعودي.

كيلو برجر بقري كولومبي بسعر 32.95 ريال سعودي. أرجل دجاج كاملة طازجة الوطنية وزن 450 جرام بسعر 6.50 ريال سعودي بدلاً من 10.50 ريال.

عبوة قطع دجاج مشكلة الوطنية وزن 900 جرام بسعر 7.95 ريال سعودي بدلاً من 12.95 ريال.

كيلو جمبري بحري مطبوخ بسعر 28.95 ريال سعودي.

سمك قاروص بحري بسعر 20.95 ريال سعودي.

كيلو جمبري منظف بسعر 59.95 ريال. اكتب اسمك على صورة "جمعة مباركة" تهنئة بيوم الجمعة

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر شوف مهرجان عروض بنده على السلع الغذائية واللحوم الحمراء والبيضاء للأسبوع الرابع على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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