نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف أجدد عروض بنده الأسبوعية على الأجهزة الإلكترونية وفرص ربح ل30 ألف شخص في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض بنده الأسبوعية على الأجهزة الكهربائية والهواتف النقالة من الأمور التي تهم العديد من العملاء خاصة الذين يرغبون في شراء الأجهزة المنزلية، أو أولئك الذين يريدون شراء الهواتف الذكية الحديثة بأسعار أقل من المتواجدة في السوق، وتوفر مجموعة هايبر بنده الفرصة لعملائها من مريدي شراء هذا النوع من السلع بعمل أقوى التخفيضات ضمن مهرجان بنده للأسبوع الرابع على التوالي والذي يمنح 30 ألف فرصة فوز لربح قسائم فورية، ويتم اختيار الفائزين بصورة عشوائية عند قيامهم بالمحاسبة على المشتريات، فتظهر للمتسوق على شاشة الكاشير أو في فاتورة المشتريات الخاصة به قيمة القسائم التي ربحها والتي تبدأ ب10 ريالات وحتى 25 ريال.

عروض بنده على الهواتف الذكية وأكسسوارات الجوال

تقدم بنده تخفيضات على مجموعة مختلفة من الماركات الشهيرة في مجال الهواتف النقالة والأجهزة اللوحية وأكسسوارات الجوال بأسعار تنافسية.

من الجوالات التي وصلت حديثاً إلى المجموعة جوال سامسونج A51 بشريحتين الجيل الرابع متوفر بسعر 1199 ريال سعودي.

جوال سامسونج أي 21 اي الجيل الرابع بشريحتين متوفر بسعر 699 ريال.

وصل حديثاً إلى أسواق بنده للبيع بالتجزئة جوال سامسونج A01 كور بسعر 329 ريال فقط.

جوال هواوي واي 6 بي الجيل الرابع بسعر 579 ريال.

جوال هواوي نوفا أي متوفر بخصم قدره 270 ريال حيث يمكنك شراء المنتج بسعر 879 ريال بدلاً من 1149 ريال.

جوال هواوي 8 بي احصل عليه الآن بسعر 699 ريال بدلاً من 930 ريال وحقق استفادة بالخصم بقيمة 231 ريال سعودي.



أونور 9 أكس لايت بسعر 719 ريال.

جوال لينوفو A8 احصل عليه بسعر 489 ريال بدلاً من 699 ريال بخصم قيمته 210 ريال سعودي.

لينوفو k12 نوت بسعر 599 ريال بدلاً من 899 ريال.

شاحن ماغسيف أبل بسعر 169 ر.س بدلاً من 199 ريال.

سماعة بلوتوث اكتريم بسعر 15 ريال بدلاً من 30 ريال.

تابلت الكاتيل 1 تي + غطاء قابل للطي احصل عليه بسعر 339 ريال بدلاً من 369 ريال.

شاحن جنكس احصل عليه بسعر 49 ريال بدلاً من 65 ريال.

سماعات أبل أير بودس لأيفون 7 بسعر 99 ريال 145 ريال.

ماوس لاسلكي فيليبس متوفر بسعر 49 ريال بدلاً من 65 ريال.

تابلت لينوفو إم 7 احصل عليه بسعر 449 ريال سعودي.

الكاتيل 3 تي + غطاء قابل للطي بسعر 349 ريال بدلاً من 399 ريال.