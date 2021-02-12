نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف أقوى العروض المقدمة من إكسايت في بنده ماركت السعودية في المقال التالي

عمر شويل - جدة أقوى عروض إكسايت بنده ماركت، يقدم إكسايت فرع هايبر بنده في المملكة العربية السعودية لعروض مجنونة وقوية لجميع الأفراد المتواجدين في المملكة العربية السعودية، حيث تظل تلك العروض حتى السادس عشر من شهر فبراير الحالي وبدءت من العاشر من شهر فبراير. عروض إكسايت على الإلكترونيات يقدم إكسايت فرع هايبر بنده في السعودية أقوى العروض على الأجهزة الكهربية والإلكترونية كالتالي: هاتف نوكيا 5.4 الرام أربعة جيجا بايت ومساحة التخزين 128 جيجا بايت والشاشة مساحتها 6.39 بوصة، مع وجود شاحن باور بانك خارجي سعته 10000 مللي أمبير، وكل ذلك بسعر 679 ريال سعودي بدلًا من 759 ريال سعودي.

هاتف Honor 9A هونور 9 إيه حيث الرام ثلاثة جيجا بايت، ومساحة التخزين الداخلية 64 جيجا بايت، ومساحة الشاشة 6.3 بوصة، مع صندوق مجاني من هونور، وكل ذلك بسعر 609 ريال سعودي.

شاشة سمارت LCD 40 ليد، سعرها 699 ريال سعودي حيث كانت 999 ريال سعودي بخصم 30٪.

لاب توب ديل Dell رام أربعة جيجا بايت HDD واحد تيرا بايت، بسعر 2049 ريال سعودي بعد الخصم 1929 ريال سعودي والخصم 120 ريال سعودي. عروض إكسايت على أجهزة المنزل كما ويقدم X-cite بنده ماركت عروض مميزة على أجهزة وأدوات المنزل مثل: غسالة من فيشر بحوضين ستة كيلو جرام غسيل سعرها 599 ريال سعودي بعد الخصم سعرها 399 ريال سعودي.

ثلاجة صغيرة من Basic طولها 1.6 قدم، سعرها 437 ريال سعودي بعد الخصم 349 ريال سعودي.

صانع قهوة Coffee maker سعته 1.25 لتر من emjoi بسعر 159 ريال سعودي بعد الخصم 99 ريال سعودي حيث تم خصم 38٪ من قيمته.

غلاية زجاج كهربية من Wansa سعتها 2 لتر سعرها 95 ريال سعودي بعد خصم 48٪ أصبح السعر 49 ريال سعودي.

قلاية بدون زيت من Philips وزنها 400 جرام، سعرها 659 ريال سعودي بعد خصم 36٪ أصبح السعر 419 ريال سعودي.

مكنسة كهربية من Wansa سعة ستة لتر سعرها قبل الخصم 379 ريال سعودي بعد خصم 32٪ أصبح السعر 259 ريال سعودي. سارعوا قبل انتهاء تخفيضات إكسيت بنده ماركت السعودية لشراء ماترغبون وبخصومات تصل حتى 40٪. وصفة سهلة لعلاج سواد الفم ..وأعرفي السبب في اسمرار جلد الوجه

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