نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض بن داود الأسبوعية بالسعودية مهرجان الشاي والمخبوزات في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض بن داود الأسبوعية بالسعودية ومهرجان المخبوزات والمشاوي والشاي وأقوي الخصومات الأسبوعية على الاحتياجات المنزلية، وتشمل العروض كيلو من شاي الربيع أسود ب 29.95 ريال، 150 كيس من شاي ليبتون ب 16.95 ريال، كيك انجليزي ب 12.95 ريال، كب كيك انجليزي 6 حبات ب 5.95 ريال، كيلو بطاطس ب 1.95 ريال، خس مدور ب 2.95 ريال، رمان مصري ب 7.95 ريال، تفاح بنك ليدي ب 4.95 ريال، مانجو أفريقي ب 9.95 ريال، برتقال أبو صرة ب 3.95 ريال، ليمون كبير الحجم ب 5.95 ريال، ملفوف ب 1.25 ريال، كيلو طماطم ب 3.95 ريال، زهرة ب 2.95 ريال، كيلو جزر ب 3.95 ريال.

عروض بن داود الأسبوعية بالسعودية مهرجان الشاي والمخبوزات

كيكات خاصة لذيذة المذاق على شكل قلب ب 125 ريال، كيكة البرنسيسة والفراولة ب 125 ريال، بانيتوني زبيب ب 14.95 ريال، معمول تمر ب 29 ريال، مفن كرسبي حبتين ب 6.95 ريال، لبنة وزعتر ب 5.95 ريال، لبنة 5.95 ريال، فطائر تركية متنوعة ب ب 5.95 ريال، خبز صمون صغير ب 10 ريال، توازن الشوفان مع العسل ب 10.95 ريال، خبز برجر ب 13 ريال.

عروض بن داود الأسبوعية على المشاوي

إذا كنت ترغب في قضاء وقت ممتع مع العائلة في شوي اللحوم أو الدجاج، يمكنك التسوق من أسواق بن داود لحوم طازجة، وعروض مذهلة، كيلو السجق البقري ب 29 ريال، كباب بقري متبل ومجهز للشوي ب 36.95 ريال، برجر بقري ب 27.95 ريال، ستيك دجاج متبل كيلو ب 24.95 ريال، شيش طاووق ب 19.95 ريال، اسكالوب بقري ب 39.95 ريال.

عروض الأجبان بن داود

كيلو جبنة حلوم أسترا ب 32.95 ريال، بيبي مرتديلا لحم ب 10.95 ريال، جبنة فيتا أروبي ب 9.95 ريال، زينة جبنة موالح مشكل ب 16.95 ريال، سنابل الخير ب 16.95 ريال، جبنة عكاوي ب 29.95 ريال، رويال جودا ب 40.95 ريال، زيتون أسباني كبير ب 13.95 ريال، فرسان جبنة موزاريلا ب 27.95 ريال، مخلل خيار صغير ب 11.95 ريال.