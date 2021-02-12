شوف عروض ساكو الأسبوعية تخفيضات تصل ل 70% لمدة 5 أيام فقط

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عمر شويل - جدة عروض ساكو الأسبوعية للعدد والأدوات تقدم الشركة السعودية للأجهزة والأدوات(SACO) برنامج يسمى”مكافآتي” هو برنامج ولاء، والذي يكافئ الأعضاء المرتبطين به عن طريق كسب النقاط عند شراء منتجات SACO في المملكة العربية السعودية، يمكن للأعضاء إجراء عمليات شراء فقط بعد تفعيل البطاقة، ويمكنهم استبدال هذه النقاط بالمشتريات في هذه المعارض أو من خلال منصاتهم عبر الإنترنت وفقًا للشروط والأحكام.

عروض ساكو الأسبوعية

كل ما يلزمك للاسترخاء والراحة فقط من خصومات ساكو:

عروض ساكو اليوم وسادة فايبر 50×70 سم بقاعدة مائية، فقط مقابل 199.75 ريال سعودي.

تخفيضات ساكو كرسي استرخاء 84×99×99 سم بني، فقط مقابل 1099 ريال سعودي.

تنزيلات ساكو كرسي استرخاء 96×102×96 سم قماش رمادي، فقط مقابل 1199 ريال سعودي.

JOY بانيو أرضي، 170×75×58 سم، لون ابيض، فقط مقابل 2409 ريال سعودي.

خصومات ساكو كرسي استرخاء هزاز 99×94×97 سم رمادي+ أسود، فقط مقابل 1399 ريال سعودي.

كرسي مساج 8 حركات كاملة – هوميدكس، فقط مقابل 5999 ريال سعودي.

وسادة تدليك شياتسو بالحرارة والجل، فقط مقابل 259.75 ريال سعودي.

FLY بانيو أرضي، 170×78× 74 سم، لون أبيض، فقط مقابل 2409 ريال سعودي.

تخفيضات ساكو السعودية

تنزيلات ساكو على غطاء رغوي للمرتبة مقاس الملك + وسادتين، فقط مقابل 1039.50 ريال سعودي.

عروض ساكو الأسبوعية جهاز تدليك الرقبة والأكتاف اهتزاز+حرارة، فقط مقابل 89.75 ريال سعودي.

خصومات ساكو جهاز مساج للجسم 3 ملحقات يعمل على البطارية ، فقط مقابل 49.75 ريال سعودي.

كرسي استرخاء 96×102×96 سم قماش بني، فقط مقابل 1199 ريال سعودي.

مساج هزاز لراحة الجسم مزود بحرارة، فقط مقابل 119.75 ريال سعودي.

آلة سنفرة الجلد الدقيقة من هومدكس، فقط مقابل 289.75 ريال سعودي.

فرشاة تنظيف البشرة من هومدكس، فقط مقابل 79.75 ريال سعودي.

سبا أقدام صغير الحجم مزود بحرارة، فقط مقابل 199.75 ريال سعودي.