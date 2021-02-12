شوف عروض اكسترا السعودية خصم يصل ل 70% أقوى التخفيضات بالمملكة

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عمر شويل - جدة عروض اكسترا السعودية تقدم أسواق اكسترا خدمة البيع بالتقسيط مقابل بعض الشروط وهي: يسري هذا العرض على جميع العملاء الذين سيتقدمون للحصول على تمويل من خلال تسهيل التمويل بموجب عقد مرابحة مناسب بين 27 يناير و 12 فبراير 2021، يشير استلام العميل لهذا العرض إلى أنه وافق على الامتثال لهذه الشروط والأحكام الخاصة والموحدة بالإضافة إلى الشروط والأحكام الأصلية لعقد المرابحة، قدمت شركة (تسهيل للتمويل) ائتمانًا مجانيًا بنسبة 10٪ من قيمة عقد المرابحة. عروض اكسترا السعودية خصومات اكسترا على الأجهزة المنزلية الصغيرة: تخفيضات اكسترا بيسيل ممسحة بفرشاة دوارة، 105 وات، 0.83 لتر، أسود /أزرق، بخصم 49.49٪ فقط مقابل 403 ريال سعودي بدلاً من 798 ريال سعودي، وهناك استرجاع نقدي بقيمة 40 ريال سعودي ليصبح السعر النهائي 363 ريال سعودي.

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