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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض ساكو الأسبوعية فبراير 2021 تخفيضات تصل ل 60% تسوق الآن في المقال التالي
عمر شويل - جدة عروض ساكو الأسبوعية شهد العام 1984 تأسيس شركة ساكو في مدينة الرياض، بواسطة عدد صغير من رجال الأعمال، وبعد مرور عشرين عام وبالتحديد في شهر مايو من العام الميلادي 2004، تم إعلان افتتاح متجر خاص بعالم ساكو في مدينة الرياض، وأصبح أكبر متجر على مستوى الشرق الأوسط، والأول من نوعه في الوطن العربي.
عروض ساكو الأسبوعية
خصومات ساكو على دفايات الغاز الخارجية من أَسواق ساكو:
- تخفيضات ساكو الصنف دفاية غاز خارجية، رقم الموديل 41327، مثالية للاستخدام فوق الطاولة، ثمن الدفاية الحالي(419.75) ريال سعودي فقط، بدلًا من الثمن القديم(449.75) ريال سعودي، بتخفيض ثلاثين ريال سعودي، وبخصم سبعة بالمائة، الثمن يشمل قيمة الضريبة المضافة.
- تنزيلات ساكو الصنف دفاية غاز خارجية، رقم الموديل 57417، ثمن الدفاية الحالي(1699) ريال سعودي فقط، بدلًا من الثمن القديم(1799) ريال سعودي، بتخفيض مائة ريال سعودي، وبخصم ستة بالمائة، الثمن يشمل قيمة الضريبة المضافة.
تخفيضات ساكو السعودية
تنزيلات ساكو على دفايات الكهرباء الخارجية من أَسواق ساكو:
- عروض ساكو الأسبوعية الصنف دفاية كهربائية للأماكن المفتوحة، تركب في السقف، مصدر الطاقة ألفين واط، ثمن الدفاية الحالي(349.75) ريال سعودي فقط، بدلًا من الثمن القديم(399.75) ريال سعودي، بتخفيض خمسين ريال سعودي، وبخصم 13٪، الثمن يشمل قيمة الضريبة المضافة.
- خصومات ساكو الصنف دفاية كهربائية للأماكن المفتوحة، تركب على الحائط، مصدر الطاقة ألفين ومائة واط، ثمن الدفاية الحالي(599) ريال سعودي فقط، بدلًا من الثمن القديم(699) ريال سعودي، بتخفيض مائة ريال سعودي، وبخصم خمسة عشر بالمائة، الثمن يشمل قيمة الضريبة المضافة.
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