شوف عروض بنده هي الافضل والاوفر خصومات تصل إلي 30%

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عمر شويل - جدة عروض بنده، اليوم تمتلك بنده للتجزئة أكثر من 200 فرع في سلسلتي السوق “بنده” و “سوبر بنده” مما يجعلها أكبر شركة في صناعة التجزئة في المملكة العربية السعودية، وتغطي أعمالها العالم وتغطي حاليًا 38 مدينة في المملكة، تقدم الشركة خدمات ومنتجات إلى 40 مليار 400 مليون سائح كل عام من خلال أسواقها المختلفة بنده وهايبر بنده. عروض بندة عروض الاحتياجات اليومية الأساسية من هايبر بنده زبدة الفول السوداني ناعمة قودي، وزن 510 جرام، فقط مقابل 9.95 ريال سعودي بدلاً من 16.50 ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة. صلصة شيبوتلي الحارة/ صلصة التارتار، وزن 290 جرام، فقط مقابل 9.95 ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة. مايونيز قودي، وزن 946 مل، فقط مقابل 9.95 ريال سعودي بدلاً من 15.95 ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة. ذرة حلوة قودي ذهبية كاملة الحبة، وزن 340 جرام، عدد 3 حبات فقط مقابل 9.95 ريال سعودي بدلاً من 15.75 ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة. خصومات بندة خصومات بندة الاسبوعية علي مجموعة مختارة من المنتجات تونة خفيفة قودي، عدد 2 حبة +1 فقط مقابل 16.95 ريال سعودي بدلاً من 25.50 ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة. مسحوق فلفل أبيض/ توابل الأسماك إسناد، وزن 100 جرام، فقط مقابل 7.95 ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة. خلطة البهار إسناد، وزن 100 جرام، فقط مقابل 4.50 ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة. تخفيضات بندة اقوى واهم تخفيضات بندة لشهر فبراير علي الخضروات الطازجة معجون الطماطم ندى، عدد 8 × 135 جرام، فقط مقابل 7.95 ريال سعودي بدلاً من 10.95 ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة. صلصة حارة سومطرا أو حارة إندوفود، وزن 340 جرام، عدد 2 حبة فقط مقابل 9.95 ريال سعودي بدلاً من 17 ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة. لحم تونة خفيف بالزيت النباتي ألوها، وزن 185 جرام، عدد 3 حبات فقط مقابل 13.95 ريال سعودي بدلاً من 20.85 ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة. وزارة التعليم السعودية تنظم مسابقة مدرستي تبرمج لتعزيز ثقافة البرمجيات

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