شوف عروض العثيم خلال شهر فبراير خصومات تصل إلي 30%

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عمر شويل - جدة عروض العثيم في السعودية، تقوم أسواق عبد الله العثيم بعمل مجموعة كبيرة من العروض أسبوعياً، هذه العروض تشمل مجموعة كبيرة من المنتجات التي يحتاجها العملاء بشكل مستمر، وتقوم الشركة بمشاركة هذه العروض من خلال الموقع الإلكتروني الخاص بها، وذلك من أجل أن يتمتع العملاء الذين يفضلون التسوق من خلال الموقع الإلكتروني بهذه العروض أيضاً، لذلك سنقدم لحضراتكم مجموعة من هذه العروض في هذا المقال. عروض العثيم عروض العثيم الأسبوعية بلغ سعر أرز وايت سوان مصري ٥ كجم ٢٧ ريال سعودي بدلاً من سعر ٣٢ ريال سعودي. بلغ سعر أرز بسمتي أبيض ١٠ كجم ٧٤ ريال سعودي بدلاً من سعر ٨٨ ريال سعودي. بلغ سعر أرز المها بنجابي ١ كجم ٧٠ ريال سعودي بدلاً من سعر ٧٥ ريال سعودي. بلغ سعر أرز جرين فارمز مزة بسمتي هندي ١٠ كجم ٦٤ ريال سعودي بدلاً من سعر ٧٨ ريال سعودي. خصومات العثيم افضل الخصومات العثيم المنتقاة بعناية خصيصا لكم عملائنا الكرم العروض متاحة بجميع فروع العثيم بلغ سعر أرز ملك الأرز بسمتي طويل الحبة ١٠ كجم ٧٤ ريال سعودي بدلاً من سعر ٨٩ ريال سعودي. بلغ سعر أرز أنديا عنبر جيت كلاسيك ٥ كجم ٥٩ ريال سعودي بدلاً من سعر ٦٩ ريال سعودي. بلغ سعر شوربة شوفان كويكر كاملة ١ كجم ٩ ريال سعودي بدلاً من سعر ١١ ريال سعودي. تخفيضات العثيم عروض العثيم خلال شهر فبراير على المنتجات الغذائية بلغ سعر زيت زيتون بيتوتي بكر ممتاز ٥٠٠ مل ١٣ ريال سعودي بدلاً من سعر ٢١ ريال سعودي. بلغ سعر زيت زيتون ساسو ٥٠٠ مل ١٩ ريال سعودي بدلاً من سعر ٢٨ ريال سعودي. البيتزا المحشية داخل رغيف خبز ومكونات حشوة إقتصادية والطعم تحفة جداً

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