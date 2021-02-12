- 1/2
- 2/2
نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض ساكو هي الارخص خصومات تصل إبي 25% في المقال التالي
عمر شويل - جدة عروض ساكو في السعودية، شركة ساكو لبيع العدد والأدوات والأثاث المنزلي تعتبر من أشهر الشركات في المملكة العربية السعودية في هذا المجال، حيث تقوم ساكو بتقديم مجموعة من العروض المختلفة تشمل كل الأجهزة والعدد والأدوات التي يحتاج إليها العملاء، وتقوم الشركة بعمل عروض خاصة لزوار الموقع الإلكتروني الخاص بقي، الذين يفضلون التسوق من خلال الموقع الإلكتروني، وسنقدم لحضراتكم مجموعة من هذه العروض في هذا المقال.
عروض ساكو
عروض ساكو الأسبوعية علي مجموعة من اهم السلع والمستلزمات المنزلية
- بلغ سعر منظف مكيفات ٣٧٤ مل ٤٧ ريال سعودي بدلاً من سعر ٥٩ ريال سعودي.
- بلغ سعر منظف ومطهر ومزيل رائحة ٣٠٠ مل ٨٨ ريال سعودي بدلاً من سعر ١١٠ ريال سعودي.
- بلغ سعر واقي من الماء والشمس ١٠.٥ أونصة ٩٣ ريال سعودي بدلاً من سعر ١١٤ ريال سعودي.
- بلغ سعر مزيل الجرافيتي ٥٨ ريال سعودي بدلاً من سعر ٩٦ ريال سعودي.
تخفيضات ساكو
اقوى تخفيضات ساكو علي تشكيلة من المنتجات المختلفةهايبر ماركت ساكو دائما الاوفر
- بلغ سعر كوب السفر ومنظف الزجاج ٣٥ ريال سعودي بدلاً من سعر ٥٥ ريال سعودي.
- بلغ سعر أقلام لإصلاح الأرضيات الخشبية ٣٢ ريال سعودي بدلاً من سعر ٦٥ ريال سعودي.
- بلغ سعر منظف آلة صنع القهوة ٣٠ ريال سعودي بدلاً من سعر ٧٦ ريال سعودي.
- بلغ سعر جل معطر جو برائحة المطر ٣٠ ريال سعودي بدلاً من سعر ٤٥ ريال سعودي.
خصومات ساكو
خصومات ساكو الشهرية علي مزيل انسداد المجارى من داخل قسم المنظفات كل هذا واكثر بجميع فروع ساكو بالمملكة
- بلغ سعر ثلاث علب من مزيل انسداد المجاري ٧٥ ريال سعودي بدلاً من سعر٩١ ريال سعودي.
- تعديل مسمى السيارة عبر أبشر بالخطوات وشروط تغيير لون المركبة
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر شوف عروض ساكو هي الارخص خصومات تصل إبي 25% على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.