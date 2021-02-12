نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف تخفيضات هايبر بنده وبنده الأسبوعية في المقال التالي

عمر شويل - جدة تخفيضات هايبر بنده ، مجموعة عروض هايبر بنده الأسبوعية تحتوي باقة العروض لهذا الأسبوع على عدد كبير من العروض المتنوعة، كما يعتبر هايبر بنده مؤسسة من أكبر المؤسسات في المملكة العربية السعودية وينال دائما على ثناء العملاء، لحم تونة تندرينا قودي (80 جرام) بسعر 3.95 ريال بدلا من 5.50 ريال، مرقة الدجاج ماجي (24/28×20 جرام) + 16% زيادة بسعر 13.95 ريال، زيت نباتى نخلتين (1.5 لتر) بسعر 17.95 ريال بدلا من 27 ريال، حليب مجفف كامل الدسم المراعي ( 2.5 ك) بسعر 46.95 ريال بدلا من 78.95 ريال، أرز مزة هندي بسمتي تيجان 10 ك بسعر 52.95 ريال بدلا من 71.95 ريال.

عروض هايبر بنده اليوم

تخفيضات هايبر بنده ، مفروم بقري برازيلي / كولومبي 1 ك بسعر 21.95 ريال، مكعبات لحم بقري برازيلي / كولومبي 1 ك بسعر 24.95 ريال، روستو بقري برازيلي / كولومبي 1 ك بسعر 34.95 ريال، فخذ خروف أسترالي بالعظم 1 ك بسعر 39.95 ريال، موزة غنم بالعظم أسترالي 1 ك بسعر 44.95 ريال، فخذ خروف أسترالي بدون عظم 1 ك بسعر 49.95 ريال، مكعبات بقري استرالي قليل الشحم 1 ك بسعر 34.95 ريال، ستروجانوف بقرى استرالى 1 ك بسعر 39.95 ريال، كفتة بقري كولومبي 1 ك بسعر 28.95 ريال، نقانق بقري كولومبي 1 ك بسعر 29.95 ريال، برجر بقري كولومبي 1 ك بسعر 32.95 ريال.

أقوى عروض الأجبان هايبر بنده

مرتديلا امريكانا بقري سادة / بالزيتون / بالفلفل 1 ك بسعر 24.95 ريال بدلا من 38.25 ريال، صدور دجاج مدخن حلواني 1 ك بسعر 70.95 ريال بدلا من 89.95 ريال، مرتديلا دجاج سادة / بالزيتون حلواني أخوان 1 ك بسعر 37.95 ريال، زيتون مشكل حار مغربي 1 ك بسعر 18.95 ريال بدلا من 28.95 ريال، زيتون أسود ماموث الريف 1 ك بسعر 24.95 ريال بدلا من 34.95 ريال، مخلل خضار مشكل طيبة 1 ك بسعر 9.95 ريال بدلا من 16.95 ريال، جبنة رومي تشيزا لاند 1 ك بسعر 34.95 ريال بدلا من 49.50 ريال.

عروض هايبر بنده

أرجل دجاج كاملة طازجة الوطنية (450 جرام) بسعر 6.50 ريال بدلا من 10.50 ريال، قطع دجاج مشكلة التنمية (900 جرام) بسعر 7.95 ريال بدلا من 12.95 ريال، جمبري مطبوخ بحري 50/60 1 ك بسعر 28.95 ريال، قاروص بحري 1000/1800 1 ك بسعر 20.95 ريال، جمبري منظف 31/40 1 ك بسعر 59.95 ريال، جبنة موزاريلا السنبلة 1 ك بسعر 29.95 ريال بدلا من 45.95 ريال.