نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض بنده وهايبر بنده الأسبوعية و30 ألف رابح بقسائم فورية وشروط الفوز بالجائزة في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض بنده وهايبر بنده الأسبوعية تقدم عروض ليس لها مثيل في كل أنحاء المملكة العربية السعودية مع تقديم جوائز لكل عملائها الكرام في كل فروع بنده في المملكة العربية السعودية، وهي تقديم 30 ألف رابح مجاني بقسائم فورية في الأسبوع الرابع الذي يبدأ من 10 فبراير 2021 إلى 16 فبراير 2021، أو حتى نفاذ الكمية في فروعها، وتقدم بنده عروضها على كثير من المنتجات سواء على الهواتف الذكية، والإلكترونية، أو الكهربائية،أو الغذائية وغيرها، وللحصول على الجائزة تعرف على شوط الفوز بها.

الشروط والأحكام للحصول أو للفوز بقسائم فورية في مهرجان بنده

تقدم بنده لكل عملائها فرصة الحصول على جائزة قيمة بعد التسوق من أحد فروعها.

سيتم اختيار الفائز في مهرجان عروض بنده بشكل عشوائي.

جائزة الرابح هي عبارة عن 10 ريال، أو 20 ريال، أو 25 ريال سعودي.

الرسالة الخاصة بالرابحين سوف تظهر في الفاتورة، وشاشة الكاشير.

لابد أن تنتهي من عمليات الشراء، والتسوق قبل الإعلان عن الفائز.

مدة استلام الجائزة هي من يوم الأربعاء الموافق 3 فبراير 2021 إلى يوم الثلاثاء الموافق 16 فبراير 2021.

بعد أن يقوم الفائز بالدفع عليه التوجه لخدمة العملاء لاستلام الجائزة.

عروض بنده وهايبر بنده الأسبوعية على الأجهزة الكهربائية والمنزلية

يقدم هايبر بنده تخفيضات هائلة على الأجهزة الكهربائية والمنزلية.

قلاية بدون زيت فيليبس بمسحة 1 لتر، بسعر 492.50 ريال سعودي بدلاً من 985 ريال.

طاهية مندي أي تي سي بمساحة 6 لتر، بسعر 249 ريال بدلاً من 385 ريال سعودي.

خلاط جيباس بسعر 69 ريال بدلاً من 99 ريال سعودي.

مكواة بخار جيباس بسعر 169 ريال بدلاً 219 ريال سعودي.

محضرة قهوة أي تي سي بسعر 89 ريال بدلاً من 119ريال سعودي.

قطاعة مولينكس بسعر 149 ريال بدلاً من 209 ريال سعودي.

مكواة بخار فيليبس، 2400 وات، بسعر 139 ريال بدلاً من 209 ريال سعودي.

مكواة كولين بسعر 49 ريال بدلاً من75 ريال سعودي.

مكنسة كهربائية أو كارينا 18 لتر بسعر 189 ريال بدلاً من 249 ريال سعودي.

خلاط مولينكس مع مطحنتين، بسعر 179 ريال بدلاً من 299 ريال سعودي.

ثلاجة باب واحد كليك أون بسعر 499 ريال بدلاً من 659 ريال سعودي.

موزع مياه بارد وحار كليك أون، بسعر 349 ريال بدلاً من 449 ريال سعودي.

موزع مياه حار وبارد جيباس، بسعر 319 ريال بدلاً من 415 ريال سعودي.

زبدية إسيسني لومينارك، بسعر 5 ريال بدلاً من 9.10 ريال سعودي.

طقم صواني بيضاوية بوركام ثلاث قطع، بسعر 32 ريال بدلاً من 52 ريال سعودي.

طقم قدور كوركماز الفا تسع قطع، بسعر 409 ريال بدلاً من 540 ريال سعودي.

طقم كاسات لينيا باسباتشي ست قطع، بسعر 9 ريال بدلاً من 14 ريال سعودي.

عوض بنده على المنتجات الغذائية

يقدم هايبر بنده تخفيضات على المنتجات الغذائية الإستهلاكية.

لحم تونا تندرينا قودي 80 جم، سعر الحبة 3.95 ريال بدلاً من 5.50 ريال سعودي.

مرقة الدجاج ماجي 〈24/28 × 20 جم〉 + 16­ % زيادة، للحبة بسعر 13.95 ريال سعودي.

زيادة، للحبة بسعر 13.95 ريال سعودي. زيت نباتي نخلتين 1.5 لتر، 2 حبة بسعر 17.95 ريال بدلاً من 27 ريال سعودي.

سعر حليب مجفف كامل الدسم المراعي 2.5 كيلو، للحبة 46.95 ريال سعودي بدلاً من 78.95 ريال سعودي.

حليب طويل الأجل كامل/ قليل الدسم السعودية 12 × 1 لتر، للكرتون بسعر 47.95 ريال بدلاً من 58ز95 ريال سعودي.

أرز مزة هندي بسمتي تيجان 10 كيلو، للكيس بسعر 52.95 ريال بدلاً من 71.95 ريال سعودي.

عروض بنده وهايبر الأسبوعية على الدواجن والأسماك

نستعرض عروض بنده لهذا الأسبوع على الأسماك والدواجن

دجاج دو الكرتون 10 × 900 جم بسعر 109.95 ريال بدلاً من 144.95 ريال سعودي.

أرجل دجاج كاملة طازجة الوطنية 450 جم، للعلبة بسعر 6.50 ريال بدلاً من 10.50 ريال سعودي.

قطع دجاج مشكلة التنمية 900 جم، للعلبة بسعر 7.95 ريال بدلاً من 12.95 ريال سعودي.

جمبري مطبوخ بحري 60/50، للعلبة بسعر 28.95 ريال سعودي.

قاروص بحري 1800/1000، للكيلو بسعر 20.95 ريال سعودي.

جمبري منظف 40/31، للكيلو بسعر 59.95 ريال سعودي.