شوف عروض التميمي الأسبوعية بالسعودية اشتر أكثر وادفع أقل

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عمر شويل - جدة عروض التميمي الأسبوعية بالسعودية اشتر كل ما تحتاج إليه بأقل الأسعار، العروض مستمرة لمدة أسبوع ومنها مناشف ورقية 2 لفة عملاقة ب 20.95 ريال، معطر الجو أصناف متنوعة 2 حبة وزن 300 مل ب 19.95 ريال، 4 حبات من نقانق الدجاج أمريكانا 340 جم ب 8.50 ريال، 2 حبة من شرائح البطاطس الطبيعية ماكس ليز ب 8.95 ريال، 2 حبة من زيت زيتون بيتوتي 500 مل ب 14.95 ريال، مناديل للوجه طبقتين أسواق التميمي 6 حبات ب 13.95 ريال، مزيل رائحة العرق أصناف متنوعة ب 22.95 ريال، 3 حبات من شرائح بطاطس برينجلز ب 9.95 ريال، 2 حبة من كريمة الخفق دريم ويب ب 18.95 ريال، معجون طماطم كي دي دي 2 حبة ب 18.95 ريال، 2 حبة من مايونيز قودي ب 19.50 ريال، حلاوة سادة الجبل 500 جم ب 14.50 ريال.

عروض التميمي الأسبوعية بالسعودية اشتر أكثر وادفع أقل

معجون طماطم 8 حبات انتاج السعودية ب 9.75 ريال، أرز الشعلان 10 كيلو ب 65 ريال، كرتونة من دجاج داري ب 94.95 ريال، مياه نوفا 12 حبة ب 9.50 ريال، حبة من شوكولاتة kisses ب 15.95 ريال، زيت نباتي العربي ب 20.95 ريال، سكر ناعم الأسرة 5 كيلو ب 11.75 ريال، حليب مجفف أنكور 1.8 كيلو ب 39.90 ريال، رقائق الإفطار كلوقز ب 16.75 ريال، مياه أسواق التميمي 40 حبة ب 9.95 ريال.

عروض التميمي الأسبوعية بالسعودية على اللحوم

نقانق ألماني أو كمبرلاند ب 29.95 ريال، سجق مصري أوسجق الشواء ب 29.95 ريال، صدور دجاج شاورما أو شيش طاووق بتتبيلة الكاجون ب 24.95 ريال، دجاج كنتاكي مدخن أو بالتتبيلة المغربية للشواء ب 24.95 ريا، دجاج البارميزان للشواء ب 29.95 ريال، برجر بقري بوتشر صغير ب 29.95 ريال، برجر دجاج بالبقسماط أو شيش كباب ب 24.95 ريال.

عروض التميمي منتجات متنوعة

كيك وسط أوريو أو الغابة البيضاء ب 40.95 ريال، خبز البطاطس للبرجر أو الهوت دوج ب 4.95 ريال، تورتيلا بالذرة ب 2.95 ريال، بيتزا وسط ب 12.95 ريال، لحم بقري محمص ب 96.95 ريال، دجاج شواية ب 14.95 ريال، جبنة شلل سورية ب 29.95 ريال، جبن قشقوان هنجاري عادي أو لايت ب 34.95 ريال، مكدوس لبناني ب 13.95 ريال.