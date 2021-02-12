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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض التميمي الأسبوعية بالسعودية اشتر أكثر وادفع أقل في المقال التالي
عمر شويل - جدة عروض التميمي الأسبوعية بالسعودية اشتر كل ما تحتاج إليه بأقل الأسعار، العروض مستمرة لمدة أسبوع ومنها مناشف ورقية 2 لفة عملاقة ب 20.95 ريال، معطر الجو أصناف متنوعة 2 حبة وزن 300 مل ب 19.95 ريال، 4 حبات من نقانق الدجاج أمريكانا 340 جم ب 8.50 ريال، 2 حبة من شرائح البطاطس الطبيعية ماكس ليز ب 8.95 ريال، 2 حبة من زيت زيتون بيتوتي 500 مل ب 14.95 ريال، مناديل للوجه طبقتين أسواق التميمي 6 حبات ب 13.95 ريال، مزيل رائحة العرق أصناف متنوعة ب 22.95 ريال، 3 حبات من شرائح بطاطس برينجلز ب 9.95 ريال، 2 حبة من كريمة الخفق دريم ويب ب 18.95 ريال، معجون طماطم كي دي دي 2 حبة ب 18.95 ريال، 2 حبة من مايونيز قودي ب 19.50 ريال، حلاوة سادة الجبل 500 جم ب 14.50 ريال.
عروض التميمي الأسبوعية بالسعودية اشتر أكثر وادفع أقل
معجون طماطم 8 حبات انتاج السعودية ب 9.75 ريال، أرز الشعلان 10 كيلو ب 65 ريال، كرتونة من دجاج داري ب 94.95 ريال، مياه نوفا 12 حبة ب 9.50 ريال، حبة من شوكولاتة kisses ب 15.95 ريال، زيت نباتي العربي ب 20.95 ريال، سكر ناعم الأسرة 5 كيلو ب 11.75 ريال، حليب مجفف أنكور 1.8 كيلو ب 39.90 ريال، رقائق الإفطار كلوقز ب 16.75 ريال، مياه أسواق التميمي 40 حبة ب 9.95 ريال.
عروض التميمي الأسبوعية بالسعودية على اللحوم
نقانق ألماني أو كمبرلاند ب 29.95 ريال، سجق مصري أوسجق الشواء ب 29.95 ريال، صدور دجاج شاورما أو شيش طاووق بتتبيلة الكاجون ب 24.95 ريال، دجاج كنتاكي مدخن أو بالتتبيلة المغربية للشواء ب 24.95 ريا، دجاج البارميزان للشواء ب 29.95 ريال، برجر بقري بوتشر صغير ب 29.95 ريال، برجر دجاج بالبقسماط أو شيش كباب ب 24.95 ريال.
عروض التميمي منتجات متنوعة
كيك وسط أوريو أو الغابة البيضاء ب 40.95 ريال، خبز البطاطس للبرجر أو الهوت دوج ب 4.95 ريال، تورتيلا بالذرة ب 2.95 ريال، بيتزا وسط ب 12.95 ريال، لحم بقري محمص ب 96.95 ريال، دجاج شواية ب 14.95 ريال، جبنة شلل سورية ب 29.95 ريال، جبن قشقوان هنجاري عادي أو لايت ب 34.95 ريال، مكدوس لبناني ب 13.95 ريال.
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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر شوف عروض التميمي الأسبوعية بالسعودية اشتر أكثر وادفع أقل على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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