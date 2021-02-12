نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض التميمي في الدمام حتى السادس عشر من فبراير في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض التميمي في الدمام، يقدم أسواق التميمي عروض هذا الأسبوع التي بدأت منذ العاشر من شهر فبراير وتنتهي في السادس عشر من شهر فبراير، وذلك في أسواق التميمي بالدمام فقط، حيث تشمل عروض التميمي الأسبوعية الكثير من أدوات واحتياجات المنزل والطعام. عروض التميمي الدمام على الطعام تقدم أسواق التميمي أول عروضها على أصناف الطعام المختلفة كالتالي: لحم خروف نيوزلاندي قطع بالعظم أو كتف سعر الكيلو 29.95.

لحم غنم ساق أو بدون عظم بسعر 39.95 ريال للكيلو.

لحم خروف نيوزلاندي فخذ بالعظم بسعر 49.95 ريال للكيلو.

نقانق ثخين أو كمبرلاند ألماني سعرها 29.95 ريال للكيلو.

سجق شواء أو مصري بسعر 29.95 ريال للكيلو.

برجر بقري أو برجر سيجنتشر سعره 29.95 ريال للكيلو.

صدر ديك رومي مدخن من أمريكانا سعر الكيلو 69.95 ريال.

موتزاريلا سعودي سادة أو بزيتون سعر الكيلو 34.95 ريال.

دجاج شواية سعره 14.50 ريال.

لحم بقري محمص أو بيف سعره 96.95 ريال.

جبنة شلل سورية المنشأ سعر الكيلو 29.95 ريال.

جبن قشقوان هنجري بسعر 34.95 ريال للكيلو.

جبن بارميزان إيطالي بسعر 72.95 ريال للكيلو.

جبن موتزاريلا من أرجنتينا بسعر 24.95 ريال للكيلو.

جبنة فيتا يونانية بيضاء من حليب الغنم بسعر 36.95 ريال للكيلو.

جبن عكاوي سوري سعره 21.95 ريال للكيلو.

جبنة فيتا بيضاء من مدينة ألبي بسعر9.95 ريال للكيلو.

مكدوس لبناني من دارنا بسعر 13.95 ريال للكيلو.

تمر صفاوي علواني 400 جرام بسعر 10.50 ريال.

تمر سكري تمارا 500 جرام بسعر 12.75 ريال.

ورق عنب محشي الكيلو بسعر 12.95 ريال.

زيتون أسباني كبير أسود سعره 14.95 ريال للكيلو.

زيتون كالاماتا كبير يوناني بسعر 23.95 ريال.

خليط قهوة عربي هرري بسعر 69.95 ريال للكيلو الواحد.

مكسرات مشكلة بسعر 69.95 ريال للكيلو.

فلفل أسمر ناعم سعر الكيلو 35.95.

تمر سكري مميز تمارا سعر الكيلو 9.25 ريال. عروض متنوعة من أسواق التميمي يمكن التعرف على العروض الأسبوعية التي يعلن عنها التميمي في الدمام وبجميع الفروع الأخرى من خلال موقع الصفحة الرسمية أيضًا. عاجل : موعد صرف راتب الضمان الاجتماعي لشهر رجب 1442

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