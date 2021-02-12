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عمر شويل - جدة عروض تقسيط الجوالات من موبايلي، تقوم شركة موبايلي بتقديم العديد من الخدمات للاتصالات والهاتف المحمول وذلك من ضمن العروض التي توجد على تقسيط الجوالات من شركة موبايلي الرائعة، حيث أن الشركة تتيح للعميل إمكانية الحصول على الهاتف بالتقسيط وبمواصفات عالية، سواء كانت ماركات سامسونج أو أبل وغيرها، وتقوم أيضًا شركة موبايلي بتنظيم الخدمة وذلك من خلال عدد كبير من الشروط التي يجب أن تتوافر.

عروض شركة موبايلى على جوالات آيفون

تقوم شركة موبايلي بإتاحة عدد كبير من الجوالات من نوع الآيفون وتقسيط العديد من الأسعار وذلك في فترة تكون حوالي 24 شهر، كما أن الشركة قد أعلنت عن العديد من العروض المتاحة وأيضًا خطط السداد التي تتوفر لجميع العملاء ومن ضمن تلك الجوالات ما يلي:

هاتف آيفون se 64 GB

يعتبر هاتف se 64 GB من الهواتف التي توجد في شركة موبايلي بطريقة مفوترة 100-200-300-400، قيمة تقسيط هذا الهاتف هو 70 ريال شهريًا، وفترة سداد قيمة الهاتف هي 24 شهر.

هاتف آيفون se 128GB

يعتبر هاتف se 128GB من الهواتف التي توجد في شركة موبايلي بطريقة مفوترة 100-200-300-400، قيمة تقسيط هذا الهاتف هو 80 ريال شهريًا، وفترة سداد قيمة الهاتف هي 24 شهر.

عروض شركة موبايلى على جوالات سامسونج

تقوم شركة موبايلي بإتاحة عدد كبير من الجوالات من نوع سامسونج وتقسيط العديد من الأسعار وذلك في فترة تكون حوالي 24 شهر، كما أن الشركة قد أعلنت عن العديد من العروض المتاحة وأيضًا خطط السداد التي تتوفر لجميع العملاء ومن ضمن تلك الجوالات ما يلي:

هاتف samsung note 9 512 GB

يعتبر هاتف samsung note 9 512 GB من الهواتف التي توجد في شركة موبايلي بطريقة مفوترة-200-300-400، قيمة تقسيط هذا الهاتف هو 175 ريال شهريًا، وفترة سداد قيمة الهاتف هي 24 شهر.