شوف عروض اكسترا الأسبوعية تخفيضات تصل ل 70% أقوى عروض السعودية اليوم

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عمر شويل - جدة عروض اكسترا الأسبوعية على شاشات التلفزيون متجر اكسترا من أفضل الأماكن التي يمكنك من خلاله شراء الشاشات التلفزيونية أو أي شيء تحتاج إليه في المنزل وليس الشاشات فقط، ولذلك فنحن جئنا اليوم لكي نذكر لكم أفضل العروض المقدمة من متجر اكسترا لمواطني السعودية. عروض اكسترا الأسبوعية خصومات موقع اكسترا على الشاشات: تخفيضات اكسترا بلغ سعر شاشة تي سي أل تلفزيون “75 بوصة” شاشة فائقة الوضوح إلى 4559 ريال سعودي بدلاً من سعر 5059 ريال سعودي.

تنزيلات اكسترا شاشة أل جي تلفزيون “65 بوصة” شاشة فائقة الوضوح بلغ سعرها إلى 4299 ريال سعودي بدلاً من سعر 6799 ريال سعودي.

عروض اكسترا الأسبوعية شاشة سوني تلفزيون “85 بوصة” شاشة فائقة الوضوح بلغ سعرها إلى 8999 ريال سعودي بدلاً من سعر 15999 ريال سعودي.

شاشة سوني تلفزيون “85 بوصة” شاشة فائقة الوضوح بلغ سعرها إلى 8999 ريال سعودي بدلاً من سعر 15999 ريال سعودي. بلغ سعر شاشة كلاس برو تلفزيون “42 بوصة” عالية الوضوح إلى 899 ريال سعودي بدلاً من سعر 1199 ريال سعودي.

شاشة شارب تلفزيون “32 بوصة” عالية الوضوح بلغ سعرها 529 ريال سعودي بدلاً من سعر 799 ريال سعودي. تخفيضات اكسترا السعودية تنزيلات اكسترا اليوم وصل سعر شاشة توشيبا “40 بوصة” عالية الوضوح بلغ 749 ريال سعودي بدلاً من سعر 1199 ريال سعودي.

عروض اكسترا الأسبوعية بلغ سعر شاشة كلاس برو تلفزيون “32 بوصة” عالي الوضوح إلى 499 ريال سعودي بدلاً من سعر 699 ريال سعودي.

بلغ سعر شاشة كلاس برو تلفزيون “32 بوصة” عالي الوضوح إلى 499 ريال سعودي بدلاً من سعر 699 ريال سعودي. خصومات اكسترا وصل سعر شاشة سامسونج تلفزيون “65 بوصة” إلى 3649 ريال سعودي بدلاً من سعر 5999 ريال سعودي.

بلغ سعر شاشة ال جي، تلفزيون “65 بوصة” فائقة الوضوح إلى 3699 ريال سعودي بدلاً من سعر 5599 ريال سعودي.

شاشة ال جي تلفزيون “55 بوصة” وصل سعرها إلى 2499 ريال سعودي بدلاً من سعر 3999 ريال سعودي.

شاشة توشيبا “43 بوصة” بلغ سعرها إلى 1199 ريال سعودي بدلاً من سعر 1799 ريال. بالفيديو حضري الحليب المكثف المحلي في 5 دقايق احلى من الحليب الجاهز

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