شوف عروض اكسترا اليوم ولمدة 5 أيام فقط تخفيضات تصل ل 75%

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عمر شويل - جدة عروض اكسترا داخل المملكة العربية السعودية تتميز أَسواق اكسترا الإلكترونية بجودة ما تقدم من منتجات وخاصةً الأجهزة الإلكترونية منها، وتوفر أَسواق اكسترا عروض حصرية على مجموعة من الجوالات الذكية من ماركة أوبو الرائدة من إصدار أي ثلاثة وتسعين، بأسعار مذهلة وتخفيضات كبيرة، كما تتيح لكم فرصة التقسيط على ستة وثلاثين شهر، وذلك حرصًا منها على إرضاء كافة أذواق عملائها.

عروض اكسترا

خصومات اكسترا على جوالات أوُبو أي 93 من أَسواق اكسترا:

تخفيضات اكسترا الصنف جوال ذكي من ماركة أوبو إصدار أي 93، سعة الذاكرة الداخلية للنظام 128 جيجا بايت، اللون أَبيض، الشاشة بمقاس 6.4 بوصة، دقة الكاميرا الخلفية 48 مع 8 مع 2 مع 2 ميجا بيكسل، دقة الكاميرا الأمامية 16 ميجا بيكسل + 2 ميجا بيكسل، ثمن الجوال الحالي(1199) ريال سعودي فقط، الثمن يشمل قيمة الضريبة المضافة، يمكنك التقسيط بدفع أثنين وخمسين ريال سعودي لمدة 36 شهرًا.

خصومات اكسترا الصنف جوال ذكي من ماركة أوبو إصدار أي 93، سعة الذاكرة الداخلية للنظام 128 جيجا بايت، اللون أَسود، الشاشة بمقاس 6.4 بوصة، دقة الكاميرا الخلفية 48 مع 8 مع 2 مع 2 ميجا بيكسل، دقة الكاميرا الأمامية 16 ميجا بيكسل + 2 ميجا بيكسل، ثمن الجوال الحالي(1199) ريال سعودي فقط، الثمن يشمل قيمة الضريبة المضافة، يمكنك التقسيط بدفع أثنين وخمسين ريال سعودي لمدة 36 شهرًا.

تخفيضات اكسترا السعودية

تنزيلات اكسترا على أجهزة الجمال من أسواق أكسترا:

عروض اكسترا الأسبوعية الصنف جهاز تشذيب الشعر للرجال من فيليبس، ثمن الجهاز الحالي(229) ريال سعودي فقط، الثمن يشمل قيمة الضريبة المضافة.