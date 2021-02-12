نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض العثيم الأسبوعية أقوى التخفيضات شهر فبراير تصل ل 70% في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض العثيم الأسبوعية تعرفوا على أهم عروض وتخفيضات أسواق العثيم لشهر يناير 2021 خصومات وتخفيضات أسواق العثيم تنهال على عملائنا الكرام الذين يحبون شراء كافة احتياجاتهم من خلاله وعبر التعامل معه، لأنه من أشهر الأسواق التي تتمتع بالتميز حيث أنه من الأسواق التي تعمل على تقديم كل ما هو جديد ومفيد للمستهلك، فعليك بمتابعتنا للتعرف على أفضل عروضنا وتخفيضاتنا التي لا يمكن أن تفوتها.

عروض العثيم الأسبوعية

خصومات أسواق العثيم لشهر فبراير 2021 يقدم لكم العثيم عام جديد ملئ بالعروض والتخفيضات الجبارة التي لا يمكن أن تحصلوا عليها من أي مكان أخر ومنها:

تخفيضات اكسترا فيريرو روشيه 24 قطعة بسعر 143.95 بدلاً من 150.95 ريال سعودي أما فيريرو روشيه 16 قطعة فتكون بسعر 79.95 بدلاً من 91.95 ريال سعودي.

تنزيلات اكسترا اللحيمي صدور رومي، دجاج، لحم بقري 250 جرام بسعر 27.50 بدلاً من 39.95 ريال سعودي، كونفدنسي دجاج برازيلي سعر الكيلو 30.95 ريال سعودي بدلاً من 53.85 ريال سعودي، سمك فيلية باستا 800 جرا الأبيض بسعر 26.99 ريال سعودي بدلاً من 45.95 ريال سعودي والأحمر بسعر 22.99 بدلاً من 34.45 ريال سعودي.

شير صابون سائل ليمون 8 كيلو جرام 45.95 ريال بدلاً من 55.95 ريال سعودي، برسيل اتوماتيك 8 كيلو + 2 كيلو مجاناً بسعر 199.95 ريال بسعر 226.95 ريال سعودي.

تخفيضات العثيم السعودية

تنزيلات أسواق العثيم للعام الجديد يقدم لكم العثيم أقل سعر على كافة المنتجات الموجودة والمتاحة داخل المتجر فبادروا بزيارة متاجرنا للحصول على ما تريدون بأقل سعر للمنتج:

عروض العثيم الأسبوعية جل معقم لايفبوي متكامل 500 مل بسعر 11.95 ريال بدلاً من 36.95 ريال سعودي، كريم دوف 150 مل 7.95 ريال بدلاً من 12.75 ريال سعودي.

جل معقم لايفبوي متكامل 500 مل بسعر 11.95 ريال بدلاً من 36.95 ريال سعودي، كريم دوف 150 مل 7.95 ريال بدلاً من 12.75 ريال سعودي. خصومات اكسترا جل فازلين أصلي 250 مل 10.95 ريال بدلاً من 16.50 ريال سعودي، مزيل عرق ريكسونا باودر 150 مل بسعر 12.95 ريال سعودي بدلاً من 18.95 ريال سعودي.