شوف عروض جرير اليوم ولمدة أسبوع على الجوال والشاشات واللاب توب تصل ل 70%

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عمر شويل - جدة عروض جرير اليوم أقوى العروض والتخفيضات المتميزة من مكتبة جرير لشهر يناير 2021 تقدم لكم مكتبة جرير السعودية لشهر يناير 2021 عروض قوية ومتميزة جداً، حيث أن جرير يفاجأ عملائه بصورة مستمرة بعروض أقوى من الذي تسبقها دوماً، وهذا يجعله من الأسواق المتفوقة والمشهورة، فكثير من عملائنا لا يقبلون القيام بإتمام عملية شراء الأجهزة الحديثة سوى من مكتبة جرير.

عروض جرير اليوم

دليل خصومات مكتبة جرير لشهر فبراير2021 يقدم لكم جرير مجموعة متميزة من الأجهزة الحديثة وبأفضل الأسعار وتكون في متناول أيدي الجميع ومن أهمها التالي:

عروض جرير الأسبوعية كاميرا ذكية بسعر 269 ريال سعودي، لمبة ذكية بسعر 219 ريال سعودي، كاميرا مراقبة ذكية 1.499 ريال سعودي، كاميرا مراقبة ذكية 275 ريال سعودي.

عروض جرير اليوم قفل الباب الذكي بسعر 1.849 ريال سعودي، اندور كاميرا449 ريال سعودي، جوجل نيست ميني مكبر صوت ذكي بسعر 239 ريال سعودي، زاجيا صنبور آلي لتوفير المياه 145 ريال سعودي.

قفل الباب الذكي بسعر 1.849 ريال سعودي، اندور كاميرا449 ريال سعودي، جوجل نيست ميني مكبر صوت ذكي بسعر 239 ريال سعودي، زاجيا صنبور آلي لتوفير المياه 145 ريال سعودي. خصومات جرير هونز 10 اكس لايت بمساحة 128 جيجا باللون الأبيض الثلجي الجيل الرابع بسعر 769 ريال سعودي، أوبو ايه 93 مساحة 128 جيجا باللون الأسود الجيل الرابع بسعر 1.099 ريال سعودي، ريلمي برو 7 مساحة 128 جيجا باللون الأزرق الجيل الرابع بسعر 1.199 ريال سعودي.

تخفيضات جرير السعودية

تنزيلات مكتبة جرير 2021 يحرص جرير على أن يقدم لكم أفضل العروض والخصومات على كل المنتجات وبالأخص على مجموعة متنوعة من الهواتف الذكية الحديثة:

خصومات جرير ريلمي 3 مساحة 128 جيجا بايت باللون الأزرق الجيل الرابع بسعر 899 ريال بدلاً من 999 ريال سعودي، سامسونج جالكسي ايه 21 اس مساحة 128 جيجا بايت باللون الأبيض بسعر 775 ريال بدلاً من 849 ريال سعودي.

تخفيضات جرير هواوي ية 7 أ بمساحة 128 جيجا بايت باللون الأخضر الكراش الجيل الرابع 699 ريال بدلاً من 769 ريال سعودي، ايفون 6 اس بلس 32 جيجا بايت بسعر 1399 ريال سعودي، ايفون 6 اس 32 جيجا بايت بسعر 1099 ريال سعودي.