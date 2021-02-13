نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف أفضل عروض بنده الأسبوعية تخفيضات ولا في الخيال تصل ل 60% في المقال التالي

عمر شويل - جدة تعتبر عروض بنده في المملكة العربية السعودية من أشهر الأماكن المتخصصة في بيع جميع المنتجات الغذائية المختلفة ومنتجات العناية الشخصية والعناية بالمنزل أيضا، قامت بنده بتأسيس العلامة التجارية الخاصة بها، حيث أن الشركة أصبحت مسئولة إنتاج مجموعة من المنتجات الغذائية،شركه بنده تقوم بتقديم مختلفة للعملاء بشكل أسبوعي، لذلك سنعرض مجموعة من هذه العروض في هذا المقال. عروض بنده عروض بنده الأسبوعية: خصومات بنده بلغ سعر علبة ماء ميسيلار كلاسيك غارنييه ٧٠٠ مل ٣٤ ريال سعودي بدلاً من سعر ٤٦ ريال سعودي.

تخفيضات بنده بلغ سعر علبة ماء ميسيلار نيڤيا للسفر ١٠٠ مل حجم صغير ٨ ريال سعودي بدلاًمن سعر ١١ ريال سعودي.

تنزيلات بنده بلغ سعر جل الصبار للوجه والجسم هيمالايا ٣٠٠ مل ٩ ريال سعودي بدلاً من سعر ١٢ ريال سعودي.

بلغ سعر منظف عميق للوجه اسكينول ٢٢٥ مل ١٢ ريال سعودي بدلاً من سعر ٢٢ ريال سعودي.

بلغ سعر غسول وجه أو مقشر أو ماسك هيمالايا ١٥٠ مل ٣٥ ريال سعودي بدلاً من ٧٠ ريال سعودي.

بلغ سعر منظف الوجه إيف تي سي آيفيس ٢٠٠ مل ٢٠ ريال سعودي بدلاً من سعر ٤٠ ريال سعودي.

بلغ سعر رغوة التفتيح العميق للوجه بوندس ١٠٠ جرام ٢٠ ريال سعودي بدلاً من سعر ٣٥ ريال سعودي. عروض بنده على منتجات العناية الشخصية عروض بنده الأسبوعية بلغ سعر غسول الوجه فير أند لافلي ١٥٠ جرام ١٦ ريال سعودي بدلاً من سعر ٣٠ ريال سعودي.

خصومات بنده بلغ سعر جل تنظيف البشرة للوجه بيو بالانس ٢٥٠ مل ٢٧ ريال سعودي بدلاً من سعر ٤١ ريال سعودي. الاستعلام عن الترقيات في وزارة التعليم إلكترونياً 1442

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