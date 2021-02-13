شوف عروض هايبر بندة اليوم على الفطور الخفيف ووجبات الطاقة السريعة التجهيز (السناكس)

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عمر شويل - جدة عروض هايبر بندة اليوم، تقدم أسواق هايبر بنده أفضل العروض التي تقدمها للمواطنين و لعملائها بالمملكة العربية السعودية العديد من المنتجات والسلع الأساسية والهامة لكل بيت بالسعودية، حيث تشمل هذه العروض السلع التموينية، و عروض هايبر بنده، عروض شاشات هايبر بنده، تخفيضات بنده اليوم، عروض الالكترونيات في هايبر بنده، عروض بنده للجوالات، و عروض بنده اليوم الطازج. عروض هايبر بنده عروض بنده اليوم زبدة الفول السوداني بينات باتر بيس نيس، بينات باتر شيكولاتة، شيكولاتة غامقة، بسعر 26.95 ريال سعودي للحبة، وزن 454 جرام.

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