نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف أحدث عروض أسواق التميمي بجميع مناطق السعودية حتى السادس عشر من فبراير في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض أسواق التميمي بجميع مناطق السعودية، يقوم سوف التميمي بجميع مناطق المملكة العربية السعودية في الإحساء والخبر والقصيم وجدة والرياض والظهران والرياض، بتقديم العروض الأسبوعية في الفترة الحالية من العاشر من شهر فبراير حتى السادس عشر من شهر فبراير، حيث أن العروض الأسبوعية من أسواق التميمي تكون شاملةً للكثير من الأدوات والأغراض. عروض أسواق التميمي على الطعام يقدم التميمي عروضه لهذا الأسبوع على الكثير من أصناف الطعام كالتالي: لحم خروف نيوزلاندي ربع كتف أو مع العظم الكيلو سعره 29.95.

لحم غنم نيوزلاندي مع العظم أو ساق فقط الكيلو بسعر 39.95.

لحم خروف نيوزلاندي فخذ بالعظم للكيلو 49.95.

صدور فراخ بصوص الكاجن شاورما أو شيش طاووق الكيلو سعره 24.95.

نقانق ألماني كمبرلاند أو ثخين الكيلو سعره 29.95.

دجاج كنتاكي بتتبيلة مغربية أو مدخن الكيلو بسعر 24.95.

دجاج بجبن البارميزان للشوي أوصال الدجاج مع ثوم وكريمة أو بقسماط الكيلو بسعر 29.95.

برجر سيجنتشر صغير أو برجر بقري بوتشر صغير الكيلو بسعر 29.95.

شيش كباب أو برجر دجاج أو دجاج بالبقسماط للكيلو سعر 24.95.

سمك صافي عمان أو قباقب الكيلو بسعر 9.95.

سمك سردين أو كات فيش الكيلو بسعر 5.95.

فيليه سمك هامور الكيلو سعره 94.95.

سمك شعري صغير الحجم سعر الكيلو 13.95.

سمك كنعد صغير أو سمك هامور باجل صغير الكيلو سعره 36.95.

سمك سلطان إبراهيم الكيلو بسعر 22.50.

روبيان مسبق التجميد سعر الكيلو 69.95.

سمك شعري كبير سعر الكيلو 21.50.

تفاح بينك لايدي الكيلو سعره 8.50.

تفاح أحمر فرنسا أو إيطاليا سعر الكيلو 6.50.

تفاح فوجي من الصين الكيلو بسعر 4.95.

موز الفلبين أو الإكوادور سعره 4.45.

مشروم أو فطر عماني سعر الحبة 6.50.

مندرين باكستاني بسعر 3.50.

مندرين مصري سعر الكيلو 3.95.

برتقال مصري أو فالنسيا الكيلو سعره 3.75.

جزر أسترالي سعر الكيلو 4.25.

ثوم صيني الحبة بسعر 2.75.

بطاطس مصري أو سعودي سعر الكيلو 1.95.

كوسا سعودي سعر الكيلو 2.95.

كيك نكهات مختلفة بسعر 14.95.

شيكولاتة بدون غلوتين سعرها 4.95.

تشيز كيك شيكولاتة بيضاء أو توت بسعر 12.95.

كيك أوريو وسط بسعر 40.95. عروض متنوعة من أسواق التميمي سارعوا بالشراء من أسواق التميمي قبل انتهاء عرض هذا الأسبوع حتى يوم 16 فبراير. تنزيل لعبة فورت نايت على الهواتف الذكية مجانا أحدث إصدار 2021

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر شوف أحدث عروض أسواق التميمي بجميع مناطق السعودية حتى السادس عشر من فبراير على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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