شوف عروض جرير للكاميرات اليوم وخصم 11% على ماركة كانون بالاضافة الى هدايا بقيمة 180 ريال عند الشراء

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عروض جرير اليوم Canon EOS 4000DNIS، كاميرا احترافية، 18 ميجابكسل، مستشعر C-MOS، تصوير فيديو 1920 × 1080 بكسل بمعدل 30 إطارًا في الثانية، و 18-55 مم (شيكل) + عدسة 75-300 مم (شيكل)، تخفيضات جرير فقط مقابل 1965 ريال سعودي بدلاً من 2189 ريال سعودي، ومعه هدايا بقيمة 178 ريال سعودي.

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