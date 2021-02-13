شوف عروض العثيم خصومات تصل إلي 25% خلال شهر فبراير

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عمر شويل - جدة عروض العثيم السعودية، وفقا لأهداف الجمعية السامية ودورها في السوق الكبير، فإن التبرع بمشاريع الهلل المتبقية من المشاريع الرائدة التي يهتم بها عملاء أسواق عبد الله العثيم بشدة، من برنامج God Donation يمكن للعملاء اختيار الجمعية بحرية، ثم تحديد اسم المتبرع، ومبلغ التبرع، والمبلغ الإجمالي الذي وصلت إليه الجمعية في فاتورة الشراء والمبلغ الإجمالي للتبرعات للمملكة بأكملها من 15 جمعية منذ بدء البرنامج بلغت نحو 8 ملايين ريال. عروض العثيم عروض الأرز من أسواق العثيم أرز باب الهند بنجابي، وزن 40 كيلو جرام، فقط مقابل 353.05 ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة. ارز أبو كاس مزة بسمتي، وزن 5 كيلو جرام، فقط مقابل 39.95 ريال سعودي بدلاً من 43.95 ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة. ارز الشعلان بسمتي مزة، وزن 20 كيلو جرام، فقط مقابل 140 ريال سعودي بدلاً من 146.75 ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة. ارز هالي كالروز مصري، وزن 5 كيلو جرام، فقط مقابل 23.95 ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة. خصومات العثيم خصومات العثيم الاسبوعية علي اصناف منتوعة من الارز فقط داخل هايبر ماركت واسواق العثيم بالمملكة العربية السعودية. ارز جرين فارمز كرنل ابيض، وزن 10 كيلو جرام، فقط مقابل 60.95 ريال سعودي بدلاً من 72.95 ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة. ارز جرين فارمز كرنل ابيض، وزن 5 كيلو جرام، فقط مقابل 30.95 ريال سعودي بدلاً من 39.95 ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة. ارز ملك الارز بسمتي مزة، وزن 10كيلو جرام، فقط مقابل 65.95 ريال سعودي بدلاً من 77.75 ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة. تخفيضات العثيم تخفيضات العثيم الشهرية خلال فبراير عروض وخصومات اغتنم الفرصة بجميع فروع العثيم ارز هالي سيلا بسمتي، وزن 10كيلو جرام، فقط مقابل 49.95 ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة. ارز المضياف عنبر باكستاني، وزن 10 كيلو جرام، فقط مقابل 68.95 ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة. ارز ابو بنتين، وزن 10 كيلو جرام، فقط مقابل 52.25 ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة. سكر النحلة اشكال، وزن 500 جرام، فقط مقابل 10.50 ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة. شروط قرض الزواج | رابط التقديم للحصول على 60 ألف ريال من بنك التسليف

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