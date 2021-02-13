شوف أسواق العثيم العروض الترويجية والتخفيضات حتى 45% على المنظفات المنزلية والعناية الشخصية

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عمر شويل - جدة أسواق العثيم العروض الترويجية، تتطلع أسواق العثيم إلى المزيد من العمل المتميز والناجح والجاد، وتعمل على تعزيز قاعدة فروعها لتغطي جميع مدن ومحافظات المملكة العربية السعودية، وذلك للحفاظ على ما تتمتع به شركة أسواق عبد الله العثيم في سوق التجزئة، ثم يساندها الله بقوة إصرارها ومثابرتها مقروناً بمستوى عالٍ من ثقة عملائها بها وبشركائها، واليوم نحن فخورون بما حققناه من تقدم وتطور، لذلك نحن مدينون بالفضل لتوفيق الله والعملاء الذين منحونا الثقة والدعم المستمر. عروض العثيم على منتجات النظافة والعناية بالمنزل عروض العثيم الاسبوعية منظف سوبر جل سنوفا صنوبر، حجم 2.5 كيلو جرام، فقط مقابل 12.95 ريال سعودي بدلاً من 18.75 ريال سعودي.

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