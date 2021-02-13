انت الان تتابع تفاصيل خبر بالفيديو.. فتاة أمريكية تقع في ورطة بسبب استخدامها للغراء بعد نفاذ مثبت الشعر والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - فتاة أمريكية تدعى جيسيكا براون أصبحت حديث مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بعد استخدامها لغراء “غوريلا غلو” لتثبيت الشعر بعد نفاذ مثبت الشعر لديها، وعلى الرغم من التحذيرات الكثيرة المذكورة على عبوة الغراء بحيث أنه غراء قوى جدًا يستخدم لتثبيت الأقمشة والأخشاب، ويحذر من ملامسته للجلد والأعين لأنه يسبب تهيجًا خطيرًا بالبشرة.

إلا أن الكارثة قد وقعت، فقد نشرت الفتاة فيديو لها من خلال تطبيق تيك توك لتوضح ما حدث لها فقد قالت:

مرحبا بكم جميعا. لأولئك منكم الذين يعرفونني يعرفون أن شعري كان هكذا لمدة شهر تقريبا الآن. ليس باختياري. لا، ليس باختياري، حيث عندما أقوم بتصفيف شعري، أود أن أنهيه باستخدام القليل من مثبت الشعر Göt2b Glued Spray، كما تعلمون، فقط لإبقائه في مكانه. حسنا، نفد من عند مثبت الشعر هذا، لذلك استخدمت هذا الغراء ’غوريلا غلو‘.. لقد كانت فكرة سيئة، سيئة، سيئة، ثم أدارت رأسها لتظهر كيف حول رذاذ الغراء شعرها إلى خوذة صلبة وثابتة”.

فقد أصبح الغراء كخوزة صلبة تحيط برأسها، وشعرها ملتصق برأسها لأكثر من شهر، ولم تستطع أن تذيل الغراء أو أن تغسل شعرها أو حتى تقصه، لتطلب المساعدة من متابعيها.

كما إنها قد أعلنت إنها لجات لمركز طبي وقضت أكثر من 22 ساعة إلا أن كافة المحاولات بائت بالفشل، مما تسبب بازدياد التهاب فروة راسها، كما جعل الغراء شعرها ينمو بشكل اكثر مما تسبب لها بصداع مؤلم.

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ولكن يأتي الأمل بان تتخلص الفتاه من الغراء بعد أن اقدم جراح تجميلي على أن يساعدها بإجراء عملية لها بشكل مجاني لتستطيع التخلص من الغراء، وبالفعل توجهت الفتاه إلى لوس انجلوس، لتجري عملية لإزالة الغراء لتستطيع أخيرا أن تفك شعرها الملتصق.