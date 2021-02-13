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محمد سياف - ابو ظبي - أهمية التسويق تعتبر كبيرة جدًا فهو أداة وركن أساسي للنجاح وتحقيق الأرباح، ومن أهم أركان تحقيق الأهداف القريبة منها والبعيدة، ونجد أن التسويق في تطور مستمر وأصبح هناك العديد من الطرق الحديثة للتسويق، ولمزيد من المعلومات يمكنكم زيارة موقعنا مصر فايف.

ما هو مفهوم التسويق؟

التسويق ببساطة هو كيفية عرض المنتجات وعرض الخدمات لجميع العملاء وكيفية التعامل وكسب أكبر عدد من العملاء، ويجب أن تكون على دراية كاملة باحتياجات الأفراد ودراسة ما هي رغباتهم وطلباتهم، وسرعة العمل على تلبية تلك الطلبات ودراسة الأسعار المنافسة، لكي تستطيع تقديم أفضل الأسعار مع العمل على إحضار منتجات عالية الجودة لكسب مميزات تنافسية وليس على المستوى المحلي فحسب بل على المستوى العالمي.

أهداف التسويق

أولاً العمل على إيجاد المستهلك الذي يريد سلعة ما، وأن يكون لدية رغبة فعلية في شراؤها.

دراسة المستهلك من حيث السلوك.

الحفاظ على قناعة المستهلك بشراء السلعة، وعلى أن تكون السلعة المقدمة أفضل السلع والمناسبة لإمكانياته.

يجب أن يوجد لدى الشخص اقتناع بالربح البسيط في بداية العمل، والعمل على زيادة الربح تدريجياً، وذلك لتقديم السلع بسعر مخفض للمستهلك وذلك للعمل على كسب ثقته.

أهمية التسويق الإلكتروني

الاستمرارية في البيع بكافة الأوقات.

الوصول لجميع المستهلكين بكل الأوقات وفي أي مكان.

يعتبر التسويق الإلكتروني أقل تكلفة من أي خطط تسويقية أخرى.

إمكانية التعرف على أنماط المشترين وسلوكهم قبل عرض المنتج الملائم لهم.

من أهمية التسويق أيضًا استمرار العلاقة بين المسوقين والمستهلكين من بعد أول عملية شراء، ويتم تثبيت العلاقة من خلال إطلاق منتجات جديدة بواسطة الإيميلات الدعائية، مما يساعد على تكرار عملية الشراء مجدداً بالمستقبل.

ونجد أن أهمية التسويق الإلكتروني تكمن في أن يقوم المسوق بإضافة قيمة المنتج دون النظر إلى الأرباح ببداية الآمر، ومن أهم أسس نجاح أي تسويق إلكتروني هي:-

على المسوق فهم طرق العمل من خلال الإنترنت.

يجب أن يقوم المسوق بتحديد الغاية التي يريدها من التسويق من خلال الإنترنت.

عليه تحديد طرق التواصل.

اختيار المكان بعناية شديدة.

أنواع التسويق الإلكتروني